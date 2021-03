Atteinte de la fibrose kystique, elle lance un cri du cœur

Une mère de famille lance un cri du cœur pour que les autorités révisent la liste de priorités à la vaccination.

Élise Bouchard souffre de fibrose kystique. Malgré sa vulnérabilité, elle doit encore patienter en restant chez elle avant de pouvoir recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Elle habite le petit appartement au sous-sol de sa maison, qui est devenue son refuge depuis le début de la pandémie et où elle passe presque tout son temps.

Elle est en contact le mois souvent possible avec son fils de 9 ans, qui fréquente l'école, et son mari, qui est facteur. Elle ne veut pas être infectée par la COVID-19.

«Je ne peux pas croire qu'un virus pourrait m'emporter, pourrait me faire mourir», mentionne Élise Bouchard, atteinte de Fibrose Kystique.

Cette maladie mortelle est la plus répandue chez les enfants et les jeunes adultes canadiens.

«J'ai entre 40 et 43% de fonction pulmonaire, en ce moment. Les risques potentiels, c'est d'avoir la forme grave de la maladie, donc hospitalisation, intubation probable et possiblement -on dit possiblement, mais on ne le sait pas- le décès.»

Elle ne mange jamais à côté de son fils Elliott et de son mari et ne partage pas le même fauteuil, quand elle se rend, très rarement, au rez-de-chaussée. Son garçon doit faire ses devoirs à distance.

Deux fois par jour, après avoir enfilé jaquette et masque, elle se permet de faire un câlin à son garçon.

Il y a environ 2000 personnes atteintes de fibrose kystique au Québec, dont certaines ont eu des greffes pulmonaires. L'association "Vivre avec la fibrose kystique" ne comprend pas pourquoi elles ne font pas partie des groupes les plus vulnérables pour la vaccination.