Un site d'Amazon en Ontario fermé après une flambée de Covid-19

Les autorités sanitaires de l'Ontario (centre du Canada) ont ordonné vendredi la fermeture temporaire d'un site d'Amazon employant quelque 5 000 personnes après que plusieurs centaines d'employés ont contracté la COVID-19.

Les autorités de la région de Peel ont ordonné que les salariés du site de Brampton, au nord de Toronto, « se placent à l'isolement pendant deux semaines» à partir de samedi, selon un communiqué publié vendredi.

Seuls les employés ayant déjà observé une quarantaine après avoir été testés positifs au cours des trois derniers mois ne sont pas concernés.

Cette décision « difficile» intervient alors que plus de 600 employés de cet entrepôt ont été testés positifs depuis le début de la pandémie, dont 240 ces dernières semaines, a précisé à l'AFP une porte-parole des autorités de santé de Peel.

«Ces dernières semaines, le taux d'infection à la COVID-19 est redescendu (dans la région) alors qu'il a augmenté de façon importante au sein de ces installations» , a justifié l'instance sanitaire.

Interrogé par l'AFP, Amazon n'avait pas répondu en début de soirée.

La province de l'Ontario, la plus peuplée du Canada, est actuellement la plus touchée par l'épidémie de coronavirus, avec plus d'un tiers des quelque 900 000 cas recensés dans tout le pays. L'Ontario a par ailleurs enregistré plus de 7 000 morts sur les 22 000 décès au niveau national.