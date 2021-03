COVID-19: plus de 25 millions $ investis dans de nouveaux projets de recherche

Ottawa va investir près de 25,2 millions $ pour soutenir 52 nouveaux projets de recherche canadiens sur la COVID-19.

«Ces nouvelles études guideront et accéléreront nos efforts pour améliorer la santé de l’ensemble de la population. Investir dans la science est une priorité absolue de notre gouvernement pour assurer la sécurité et la santé des Canadiennes et des Canadiens pendant et après cette pandémie», a ainsi annoncé vendredi par communiqué la ministre de la Santé, Patty Hajdu.

Des recherches supplémentaires sur le virus sont toujours jugées nécessaires, un an après le début de cette crise sanitaire mondiale.

Les variants du virus, la mise au point de vaccins, le dépistage ou encore les répercussions de la COVID-19 chez certains groupes de la population font donc partie des différents sujets abordés par ces projets.

Ces initiatives de recherche vont être financées par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), qui ont déjà investi près de 200 millions $ dans 400 autres projets de recherche sur la COVID-19.