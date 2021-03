Le prix de l'essence fluctue à nouveau

Le prix de l'essence a beaucoup fluctué depuis le début de la crise il y a un an. On assiste depuis quelques semaines à une hausse importante du prix à la pompe dans l’Est-du-Québec, signe que les activités reprennent tranquillement.

Au début de la pandémie, le prix du litre d’essence ordinaire était en chute libre. Il est passé sous la barre des 80 cents par endroit vers la fin du mois de mars 2020.

«L’offre a tout simplement surpassé la demande et le prix de l’essence a chuté», a expliqué en entrevue Nicolas Ryan, porte-parole de CAA Québec.

Le litre d'essence ordinaire se vend 1,334$ actuellement à Rimouski.

«Un an plus tard, on a retrouvé une certaine normalité à certains endroits, on commence à circuler un peu plus. On a certaines restrictions qui ont été levées au fur et à mesure du temps. Malheureusement, pour les consommateurs, les coûts fixes des stations-services, eux, n’ont pas diminué. Ils doivent continuer à payer leurs employés», a ajouté M. Ryan.

La production, elle, n'a pas repris au même rythme pour le moment. Plus tôt cette semaine, l’organisation des pays exportateurs a décidé d’augmenter la production, mais de manière timide.

Dans la région, au cours des quinze derniers jours, le prix du litre a connu deux hausses successives dans la région. De quoi alimenter les discussions des consommateurs.

«Ça fait un trou de plus dans nos poches», a lancé un automobiliste rencontré par TVA Nouvelles alors qu’il faisait le plein.

«Ici, on paie toujours plus cher qu’ailleurs, c’est encore plus cher aujourd’hui à Rimouski qu’à Montréal, ce n’est pas normal», a affirmé un autre automobiliste.

Les indicateurs des prix pétroliers demeurent en hausse, selon CAA Québec. Reste à voir si le prix du litre continuera à grimper dans les prochaines semaines.