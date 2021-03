Le Québec champion des faillites personnelles au Canada

Le Québec est tristement le champion des faillites personnelles au Canada, même si l'année 2020 a été exceptionnelle.

L’an dernier, une baisse historique du nombre de dossiers d'insolvabilité a été enregistrée. C’est notamment grâce à l'aide des banques et des gouvernements que bien des Québécois ont évité le précipice financier.

Mais déjà en ce début d’année on remarque une hausse du nombre de faillites et de propositions de consommateurs.

En janvier au Québec, il y a eu 857 faillites personnelles ce qui représente une hausse de 4% des dossiers d’insolvabilité.

Au Canada, il y a eu 2257 faillites personnelles pour le même mois, soit une baisse de 4%.

Le Québec se dirige-t-il vers une hausse marquée des faillites dans les mois à venir? C’est difficile à prédire, estime Éric Lebel, associé et syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot.

«On a une légère hausse depuis deux mois. On est à peu près à 55% du volume de 2019. Est-ce que ça va perdurer cette baisse-là, on pense que oui à court terme», dit-il.

Selon lui, tant et aussi que des aides financières seront disponibles de part et d’autre, on s’attend à ce que le nombre de faillites reste plutôt bas.

Toutefois, il n’écarte pas un retour aux chiffres de 2019 vu le taux d’endettement des Canadiens.

Une chose est certaine, le profil des demandeurs change très peu. La majorité des clients ont de 35 à 55 ans, précise M. Lebel.

«Comme vous le savez, c’est là qu’on a le plus de charges financières», explique-t-il.

La perte d’emploi, la maladie et les séparations restent les principales raisons pour lesquelles les contribuables déclarent faillite.