Les citoyens handicapés du Québec sont méprisés

À François Legault, premier ministre du Québec

Pourquoi l’Ontario et la Colombie-Britannique traitent-elles mieux leurs citoyens handicapés que le Québec?

Je vous écris à la suite à votre conférence de presse du 9 mars et également à titre de père de deux filles lourdement handicapées, Camille Morin (23 ans) et Sophie Morin (16 ans). Mes filles sont atteintes d’une maladie génétique dégénérative très rare, la maladie de Salla, qui se manifeste par des retards cognitifs, physiques et problèmes de santé importants.

Ma réflexion a commencé quand j’ai pris connaissance de l’avis complémentaire sur la stratégie de vaccination émis par le Comité sur l’immunisation le 18 février dernier, et j’ai été très étonné, voire choqué, d’apprendre que le gouvernement ne reconnaît pas les personnes handicapées comme un groupe vulnérable à protéger et à vacciner, au même titre que les personnes âgées de plus 70 ans.

J’ai été d’autant plus choqué d’apprendre que l’Ontario et la Colombie-Britannique en suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS,) accordaient une plus grande priorité de vaccination aux groupes les plus vulnérables dans leurs provinces. En fait, l’Ontario vaccinera dès avril 2021 les personnes souffrant de maladies chroniques à risque élevé et leurs aidants. Tandis que la Colombie-Britannique vaccinera également à partir d’avril les personnes âgées de 69 à 16 ans qui sont extrêmement vulnérables sur le plan clinique.

Grande transparence

Autre fait important à souligner, les plans de vaccination de ces deux provinces sont extrêmement détaillés au chapitre des clientèles visées et des différentes phases de vaccination. Par exemple, la Colombie-Britannique a publié dans son plan vaccination la liste des pathologies qui ont été retenues pour définir les groupes prioritaires de vaccination. Le Québec devrait peut-être s’inspirer des meilleures pratiques de santé publique de ces deux provinces dans son plan de vaccination. Une simple suggestion!

À ce sujet, j'ai eu une correspondance avec Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec la semaine dernière, et ma requête pour vacciner mes filles et autres personnes handicapées en priorité, en raison de leurs conditions de santé hyperfragilisées, a été une fin de non-recevoir. Son équipe m’a également indiqué que les personnes de moins de 60 ans avec facteurs de risque élevés seront vaccinées d’ici décembre 2021, sans autres détails. Vous conviendrez je l’espère, que c’est complètement inacceptable, voire méprisant pour mes filles et autres québécois extrêmement vulnérables, sur le plan clinique, de se faire donner une date aussi incertaine et que lointaine. Pour eux, ça peut être une question de vie ou de mort!

Risques accrus

Les personnes handicapées ont toutes des enjeux de santé importants liés à leurs handicaps physiques ou cognitifs; problèmes respiratoires, problèmes neurologiques telle l’épilepsie, problèmes gastriques, problèmes neuromusculaires, etc. En raison des enjeux médicaux sous-jacents à leur handicap, cette communauté encourt un risque accru d’être atteint d’une forme grave de la Covid-19 et d’en mourir. Vous n’avez qu’en parler aux différents médecins spécialistes de mes filles pour vous en convaincre.

En terminant Monsieur Legault, malgré le barrage de critiques que votre gouvernement a reçu sur ces questions dans les dernières semaines par des parents comme moi, associations diverses et médecins spécialistes, j’ai été extrêmement déçu de voir que vous êtes resté muet sur cette question lors de votre dernière conférence de presse.

Encore une fois, j’implore votre gouvernement, et vous également comme père de famille (ayez du cœur!), de revisiter les groupes de vaccination afin d’accorder une plus grande priorité à court terme, aux populations les plus vulnérables de notre société comme l’Ontario et la Colombie-Britannique l’ont fait dans leurs plans de vaccination. Comme citoyen du Québec et père de deux filles lourdement handicapées, je dois vous admettre que présentement je ne partage pas la même fierté que vous d’être québécois.