Les piscines d’hôtel et les spas pourront aussi rouvrir

Les piscines d’hôtel et les spas pourront reprendre leurs activités très bientôt. Dès le 15 mars, les installations situées en zone orange pourront rouvrir.

En zone rouge, c’est à partir du 26 mars que les spas et les piscines d’hôtel pourront reprendre du service, annonce la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

«Les installations intérieures et extérieures des établissements de spas pourront être accessibles à la clientèle. Les soins personnels et esthétiques continueront d’y être permis. Autant pour les spas que pour les piscines des établissements hôteliers, des consignes sanitaires strictes devront être respectées, en plus des mesures sanitaires en vigueur selon les paliers d’alerte des régions», indique le communiqué du gouvernement.

Les entreprises devront toutefois se plier aux consignes sanitaires de leur secteur et les adapter à l’environnement.

«Le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de site selon la capacité d’accueil de l’infrastructure et doit permettre l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre les personnes qui n’appartiennent pas à la même bulle familiale», précise le communiqué.

Cette annonce survient alors que les hôteliers n’avaient pas pu ouvrir leur piscine lors de la semaine de relâche, suscitant une vive colère chez plusieurs d’entre-deux.