L’ex-stagiaire maintient que le criminel méritait d’être libéré

Malmenée par les avocats d’un ex-hockeyeur qui lui reprochent d’avoir sous-estimé la dangerosité d’un criminel, une ex-stagiaire des services carcéraux a maintenu qu’il méritait d’être libéré même s’il s’est ensuite lancé dans une rage meurtrière.

« Si je regarde le travail qui a été fait à ce moment-là [en 2011], c’est encore ma conclusion », a lancé avec aplomb Marie-Christine Tanguay, jeudi au palais de justice de Montréal.

Mme Tanguay était stagiaire pour Service correctionnel Canada il y a 10 ans quand elle a dû se pencher sur le dossier de Ryan Wolfson, un dangereux criminel qui a depuis été condamné pour meurtre.

Et malgré ses antécédents violents et son comportement menaçant en détention, elle avait estimé avec sa superviseure qu’il ne représentait pas de danger pour autrui, si bien qu’il avait pu obtenir sa libération d’office en 2012.

Or, une fois en maison de transition, Wolfson s’est évadé. Il a alors commis un meurtre et des tentatives de meurtre, dont une sur l’ex-hockeyeur Dannick Lessard, qui travaillait alors comme gérant du bar Le Garage à Mirabel. Celui-ci a été atteint de neuf balles et est maintenant invalide.

Estimant que Wolfson n’aurait jamais dû être libéré, il réclame maintenant 3,2 millions $ aux autorités fédérales en guise de dédommagement pour sa vie qui a depuis basculé.

Pas discipliné

C’est que selon M. Lessard, les services carcéraux auraient dû lever le drapeau rouge au moment de sa libération d’office.

L’avocat de M. Lessard, Karim Renno, a ainsi donné en exemple le fait que Wolfson a pratiquement toujours eu une cote de sécurité « maximale » et qu’à ses deux libérations précédentes, il s’était évadé.

Photo courtoisie, G.R.C Ryan Wolfson

Meurtrier

« L’ensemble du dossier a été pris en compte », a répondu Mme Tanguay.

Cette dernière a ensuite rétorqué que Wolfson avait montré une « ouverture » qui suscitait l’optimisme.

Or, il s’est avéré que c’était parce que le criminel avait accepté de rencontrer une psychologue, pour ensuite annuler le rendez-vous. Quant aux programmes qu’il se disait ouvert à suivre, il ne les a jamais complétés.

« Il a poursuivi sa démarche », a maintenu l’ex-stagiaire.

Et même si Wolfson n’avait aucun plan de sortie, Marie-Christine Tanguay a défendu son rapport.

« Il se cherche, mais il nous en parle donc on peut travailler sur ça, a-t-elle dit. Il n’y a rien de concret, mais il a fait du travail, dont sur sa gestion des émotions. »

Elle a ensuite défendu un passage de son rapport voulant que le criminel avait des contacts avec sa famille, même si aucun d’entre eux n’était allé le visiter en prison et qu’elle estimait que Wolfson ne devrait pas se trouver dans la communauté.

« On ne sait pas pourquoi ils ne viennent pas le visiter, mais il y a des contacts », a-t-elle répondu.

Pas de preuve

Une autre agente a ensuite expliqué que malgré toutes les menaces que Wolfson faisait tant aux codétenus qu’au personnel, il n’était pas passé à l’acte, si bien qu’elle n’estimait pas que Wolfson puisse commettre un crime violent une fois libéré.

« On ne pouvait pas apporter de preuve sûre pour dire qu’il allait récidiver », a ainsi affirmé la témoin Caroline Bédard.

L’avenir leur a toutefois donné tort, puisque M. Lessard, grièvement blessé, ne peut plus travailler. En entendant ces mots, il a d’ailleurs quitté abruptement la salle d’audience, visiblement secoué par la position des autorités, qui maintiennent n’avoir rien à se reprocher.

Le procès civil, devant le juge Bernard Jolin, devrait se terminer la semaine prochaine.