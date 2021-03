Maintenant plus de 900 000 cas au Canada

Le Canada a franchi vendredi la barre des 900 000 infections liées à la COVID-19, un an après le début de la pire crise sanitaire en un siècle.

• À lire aussi: 753 nouveaux cas et 9 décès

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Le Québec a rapporté 753 nouvelles contaminations et neufs décès de plus, dont trois survenus au cours des 24 dernières heures. Une mort a été retirée après enquête. À ce jour, le bilan québécois fait état d’un total de 296 143 malades et de 10 526 fatalités.

Les zones rouges de Montréal (360 cas), de la Montérégie (91 cas), de Laval (78 cas), de Lanaudière (54 cas) et des Laurentides (47 cas) ont rapporté le plus de cas supplémentaires. Soulignons que le nombre d’infections a fait un bond dans la Capitale-Nationale, maintenant en zone orange, passant de 31 à 53 de jeudi à vendredi.

Les hospitalisations sont en baisse (550, -13), de même que les lits occupés aux soins intensifs (106, -5).

Plus de 31 000 Québécois ont subi un test de dépistage mercredi, et 28 910 doses de vaccin ont été administrées jeudi, ce qui constitue un sommet depuis le début de l’opération de vaccination. Près de 649 000 doses ont été données sur les 852 065 doses reçues.

De son côté, l’Ontario a recensé 1371 cas, vendredi, ainsi que 18 morts. La province la plus peuplée au pays compte un cumulatif de 314 891 infections et de 7127 pertes de vie. Toronto (371 cas) ainsi que les régions de Peel (225 cas), de York (111 cas) et d’Hamilton (109 cas) sont les plus touchées.

La Nouvelle-Écosse a ajouté un cas à ses données.

En début d’après-midi, vendredi, le Canada comptait 901 882 cas (+2125) et 22 397 morts (+27).

La situation au Canada:

Ontario: 314 891 cas (7127 décès)

Québec: 296 143 cas (10 526 décès)

Alberta: 137 137 cas (1933 décès)

Colombie-Britannique: 86 219 cas (1397 décès)

Manitoba: 32 509 cas (911 décès)

Saskatchewan: 30 193 cas (401 décès)

Nouvelle-Écosse: 1666 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1462 cas (29 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1011 cas (6 décès)

Nunavut: 381 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 143 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 901 882 cas (22 397 décès)