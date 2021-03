Medicom donne 500 000 masques aux Banques alimentaires du Québec

L’entreprise québécoise Medicom a fait don vendredi de 500 000 masques de procédure aux Banques alimentaires du Québec.

Ces masques SafeMask ArchitectMC sont fabriqués à son usine de l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

«Le remarquable travail que les Banques alimentaires du Québec accomplissent depuis [le début de] la pandémie a fait la différence pour plusieurs Québécoises et Québécois qui se sont trouvés du jour au lendemain sans emploi et des familles qui avaient plus de misère à arrondir leurs fins de mois», a dit le chef de l'exploitation de Medicom, Guillaume Laverdure, par communiqué.

Medicom dit avoir redoublé d’efforts pour produire ces 500 000 masques, et ce don est particulièrement le bienvenu aux Banques alimentaires du Québec.

«La pandémie a mis une pression supplémentaire sur les opérations quotidiennes de nos membres qui désirent assurer la santé et la sécurité de leurs employés, bénévoles et bénéficiaires. Nous sommes très reconnaissants pour ce don de Medicom qui permet au réseau de continuer de se concentrer sur leur mission primaire de contrer l'insécurité alimentaire dans leur région, de façon sécuritaire», a indiqué la directrice des communications et de la philanthropie des Banques alimentaires du Québec, Véronique Beaulieu-Fowler.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec aide chaque mois à nourrir plus de 500 000 Québécois.