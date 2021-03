Mort à 94 ans de l'inventeur de la cassette

De nombreux hommages ont été rendus vendredi à l'ingénieur néerlandais Lou Ottens, considéré comme l'inventeur de la cassette audio et l'un des concepteurs du disque compact, après la nouvelle de son décès à l'âge de 94 ans.

Créées par Lou Ottens alors qu'il travaillait pour le géant néerlandais de l'électronique Philips, les cassettes ont rendu la musique vraiment portable pour la toute première fois et ont permis à une génération de fans de musique de créer des mixtapes - des compilations - de leurs chansons préférées.

Présentant deux faces, mais extrêmement faciles à dérouler, plus de 100 milliards de cassettes ont été fabriquées dans le monde à leur apogée, des années 1960 aux années 1980. Elles ont connu un récent regain d'intérêt.

«Cela nous a tous attristés d'apprendre le décès de Lou Ottens», a réagi Olga Coolen, directrice du musée Philips à Eindhoven, dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Lou était un homme extraordinaire qui aimait la technologie, alors même que ses inventions avaient connu des débuts modestes.»

Il est décédé le 6 mars dans le village de Duizel, près de la frontière belge, a précisé Philips.

Né en 1926 dans la ville néerlandaise de Bellingwolde, Lou Ottens a montré son intérêt pour la technologie dès son plus jeune âge, alors que les Pays-Bas étaient occupés par l'Allemagne nazie, au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Il a notamment construit une radio lui permettant de recevoir la radio «néerlandaise libre» Oranje, grâce à une antenne spéciale qu'il a appelée le «Germanenfilter» («Filtre des Allemands») car elle permettait d'éviter les brouilleurs nazis, a rapporté le journal néerlandais NRC.

Lou Ottens a rejoint Philips après avoir étudié l'ingénierie à l'université où lui et son équipe ont développé le premier magnétophone portable au monde, raconte l'entreprise.

Mais il a été rapidement frustré par le système à bobines volumineuses, qui nécessitait un remontage manuel, et il a donc inventé la cassette en 1962.

«La cassette a été inventée par agacement vis-à-vis du magnétophone qui existait déjà, c'est aussi simple que cela», avait déclaré Lou Ottens, cité par le NRC, dans une interview.

La technologie qui a rendu possible le lecteur de cassettes portable et a mis de la musique dans des millions de chambres d'adolescents a commencé de la manière la plus humble possible, relate Olga Coolen.

«Au cours du développement de la cassette, au début des années 1960, (Lou Ottens) a fait fabriquer un bloc en bois qui tenait exactement dans la poche de son manteau.»

«C'était la taille de la première cassette compacte, ce qui la rendait beaucoup plus maniable que les magnétophones encombrants utilisés à l'époque», ajoute-t-elle.

Le premier prototype de bloc en bois a malheureusement été «perdu lorsque Lou l'a utilisé pour soutenir son cric en changeant un pneu crevé», précise Mme Coolen.

Lou Ottens a ensuite dirigé une équipe qui a développé le disque compact, produit par Philips et le géant japonais de l'électronique Sony. Plus de 200 milliards de CD ont été fabriqués depuis.

Même si elles ont été oubliées un temps, les cassettes ont récemment connu un regain d'intérêt.

Les ventes d'albums sur cassettes aux États-Unis ont augmenté de 23% en 2018, selon l'organisme de mesure des ventes de musique Nielsen Music, passant de 178.000 exemplaires l'année précédente à 219.000.

La carrière de Lou Ottens n'aura pas été sans frustrations. Sony avait non seulement sorti son premier CD avant Philips, mais aussi le célèbre Walkman qui a transformé la façon dont les gens écoutent de la musique - des années plus tard, il y pensait encore: «ça fait toujours mal que nous n'en ayons pas eu un».