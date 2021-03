Quatre agressions: 63 mois de prison pour Simon Duval en Mauricie

Un jeune homme de la Mauricie passera les quatre prochaines années derrière les barreaux.

Simon Duval avait plaidé coupable l'automne dernier au palais de justice de Shawinigan à plusieurs chefs d'accusation d'agression, de voies de fait, de menaces de mort et de non-respect de conditions.

Les faits reprochés se sont produits en 2019 et 2020.

L'accusé a reconnu avoir commis sa première agression en juillet 2019, alors qu'il était âgé de 24 ans. Il avait subitement empoigné par le cou une connaissance alors qu'elle se trouvait sous la douche. Il l'avait violemment projetée au sol, l'avait ensuite trainée de force dans la chambre à coucher avant de la violer. Il avait alors été relâché, puis libéré sous conditions, mais a contrevenu à sa promesse quelques jours plus tard. Il aurait alors empoigné une autre victime par les seins avant qu'un témoin ne l'arrête.

Quelques mois plus tard, après avoir suivi une thérapie pour sa dépendance à l'alcool, il avait cette fois été impliqué dans un cas de rage au volant au centre-ville de Trois-Rivières. Le 8 mai 2020, au volant de sa camionnette, il avait freiné devant une jeune automobiliste, avant de percuter sa voiture à reculons. Il reconnait également avoir alors proféré des menaces de mort.

Puis le 23 mai 2020, dans un sentier du parc écologique Châteaudun de Trois-Rivières, il s'en était pris à une parfaite inconnue. La jeune femme faisait son jogging quand Duval avait tenté de l'étouffer. Heureusement, elle avait réussi à s'enfuir. Il s'était livré aux policiers quelques heures plus tard et était détenu depuis.

Le juge Jacques Lacoursière a fait sienne la suggestion de la Couronne et de la Défense en imposant une peine de 63 mois de prison. Compte tenu de la détention préventive, il lui reste 48 mois à purger. À sa sortie, Simon Duval sera inscrit au Registre des délinquants à contrôler pendant six ans et sera inscrit au Registre des délinquants sexuels à vie.