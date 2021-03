Ruée historique des jeunes vers l'Estrie

Plusieurs Montréalais ont choisi de quitter la grande ville pour s'établir en région au cours de la dernière année, encouragés par le confinement. Les jeunes n’y font pas exception et en Estrie, pour la première fois depuis le début des années 2000, le bilan migratoire chez les jeunes de 25 à 29 est positif.

Depuis 20 ans, jamais il n’y avait eu plus d’arrivées que de départs en Estrie chez les 25 à 29 ans. En 2009, le bilan migratoire était de -267 dans ce groupe d’âge.

En 2020, l’Estrie a gagné 38 jeunes de cet âge. «L’intérêt pour les régions est une tendance qu’on voyait se dessiner depuis quelques années, mais elle s’est vraiment accélérée avec la pandémie», a analysé en entrevue la directrice générale de l’organisme Vision attractivité, Vanessa Cournoyer-Cyr.

Laure Hennebique a grandi en banlieue de Paris avant d'immigrer à Montréal, où elle a habité pendant six ans.

«Avec la pandémie, on s’est rendu compte qu’on pouvait travailler à distance alors on a décidé d’aller passer l’été au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une cabane. C’est là que le déclic s’est fait», a raconté la jeune femme de 28 ans.

Elle et son conjoint ont tellement aimé la vie en région qu'en décembre dernier, ils se sont établis en Estrie, à Saint-Adrien, une petite municipalité de 538 habitants. «J’adore le calme qu’on retrouve ici. Et si je veux me joindre à une communauté, je suis tout près du village et j’aime l’esprit de collectivité qui y règne.»

«Avec la pandémie ça se bouscule, a indiqué Marie-Pier Therrien, agente à Place aux jeunes dans la MRC des Sources. Avant, les jeunes de Montréal m’appelaient avec un projet à long terme pour s’établir en région. Ces temps-ci, je reçois au moins un appel par semaine de personnes qui souhaitent arriver immédiatement.»

Et il n’y a pas seulement les jeunes qui sont nombreux à s’établir en Estrie. En 2020, la population de l'Estrie a augmenté de 2 322 personnes, c'est presque le double que l'année précédente.

«On se réjouit de voir que les gens viennent maintenant naturellement à nous, et maintenant le défi c’est d’arriver à les retenir. Alors il y a plusieurs enjeux auxquels nous devons nous attarder, comme le logement, le transport et l’accès aux technologies comme Internet haute-vitesse et la couverture cellulaire», a mentionné Vanessa Cournoyer-Cyr.