Un nouveau programme pour faciliter l’acquisition de propriétés à Montréal

Un nouveau programme de subvention pour faciliter l’acquisition de propriétés abordables a été dévoilé vendredi par la Ville de Montréal, qui souhaite maintenir cette initiative sur une période de 30 ans.

Dévoilé dans le cadre du Règlement pour une métropole mixte (RMM) qui doit entrer en vigueur le 1er avril prochain, le Programme pour une métropole abordable s’adresse aux familles et aux ménages qui ont de la difficulté à acquérir un logement dans la métropole.

«L’augmentation croissante du prix des propriétés à Montréal rend de plus en plus difficile l’accès à la propriété pour les familles et pour la classe moyenne. [...] En offrant un rabais équivalant à 20 % du prix du marché, [ce programme] favorisera autant les premiers acheteurs que la rétention des familles», a ainsi déclaré par communiqué Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification immobilière, de l’habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

Entre 150 et 315 ménages montréalais devraient recevoir une subvention moyenne de 44 500 $ par logement pour la période de 2021 à 2023, a-t-il été précisé dans le plan proposé.

Le revenu des ménages admissibles ne devra cependant pas «dépasser le seuil équivalent au prix d’achat divisé par 3,5».

Par ailleurs, les ménages sans enfants ne pourront recevoir la subvention à la seule condition qu’ils n’ont pas été propriétaires dans les cinq dernières années. Un critère qui ne sera toutefois pas exigé pour les familles ayant un enfant de 13 ans ou moins.

Les zones de logement abordables du RMM, telles que celles situées dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Verdun, sont visées par cette initiative de la Ville.

De nouvelles zones devraient être progressivement ajoutées en fonction de la planification et des rehaussements des critères de densité.