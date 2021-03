Assemblée­­­ nationale: deux députés libéraux en amour

Un couple formé de deux élus peut être un atout pour concilier travail et famille en politique, estiment les députés libéraux Marwah Rizqy et Gregory Kelley, amoureux dans la vie.

Méconnue du grand public, leur relation n’est pas un secret dans les milieux politiques de la colline Parlementaire, à Québec. Ensemble depuis près d’un an, les deux trentenaires ont accepté de s’ouvrir sur leur vie personnelle.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Nous, notre avantage, c’est qu’on fait la route ensemble, on est sept jours sur sept ensemble, on est dans la même famille politique, on a les mêmes convictions, lance la députée de Saint-Laurent. Dans des emplois qui sont tellement demandants, si l’autre ne comprend pas ce que tu fais et tu passes 70 heures par semaine à faire ça, ça peut être difficile ».

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Et Gregory Kelley en sait quelque chose. Son père, l’ancien ministre libéral Geoffrey Kelley, à qui il a succédé comme député de la circonscription de Jacques-Cartier, dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal, a fait de la politique pendant près de 25 ans.

« Je ne sais pas si c’est toujours facile pour les personnes à l’extérieur de la politique de comprendre [à quel point] c’est un emploi très exigeant », insiste-t-il, aux côtés de sa douce moitié, qui lui a permis d’améliorer sa maîtrise de la langue française dans les derniers mois.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Pas de congé parental

Malgré tout, force est de constater que l’Assemblée nationale ne fournit pas encore un environnement attirant pour les jeunes qui souhaitent fonder une famille.

Après des années de tergiversations, les élus québécois n’ont toujours pas accès à un congé parental ou à un service de garderie. Une situation qui irrite Marwah Rizqy.

« C’est clair qu’on veut des enfants, maintenant [...] ça a tout pris pour avoir des tables à langer (au Parlement). Honnêtement, moi je trouve ça difficile de dire qu’on a une préoccupation pour nos familles québécoises, mais qu’on n’est pas capable d’avoir une vraie discussion franche pour s’assurer que les jeunes élus puissent avoir un accommodement, mais aussi tous ceux qui travaillent ici à l’Assemblée nationale », dit-elle.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

L’exemple de Marois et d’Anglade

Mais ces obstacles à la conciliation politique-famille ne devraient pas freiner la députée.

Son modèle à ce chapitre, c’est l’ancienne première ministre péquiste, Pauline Marois, qui a donné naissance à quatre enfants durant sa carrière politique.

« Elle a fait de grandes choses, tout en étant maman. Je lui voue un énorme respect. C’est mon exemple que c’est faisable et il y a d’autres femmes politiciennes qui l’ont fait », insiste-t-elle.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, est également une inspiration, ajoute Gregory Kelley. Mère de trois enfants, elle n’a pas hésité à se lancer dans une course à la chefferie et occupe désormais le siège de cheffe de l’opposition officielle.

Malgré les difficultés, il est tout à fait possible d’occuper la fonction de député et d’être un bon parent, comme l’a été son propre père. « Je viens d’une famille de cinq enfants. C’est faisable de faire ça. »

Plus sensible aux attaques

Les deux sont d’avis que leur idylle n’a rien changé à leur travail. Le député de Jacques-Cartier reconnaît tout de même qu’il est désormais un peu plus sensible aux attaques dirigées contre Marwah Rizqy quand s’enflamme la joute parlementaire.

« Je prends ça un petit peu plus personnel, même si je suis habituellement très calme », lance-t-il en riant.

Ce qu’en pensent les deux amoureux

« Dans des emplois qui sont tellement demandants, si l’autre ne comprend pas ce que tu fais et tu passes 70 heures par semaine à faire ça, ça peut être difficile. »

— La députée Marwah Rizqy

« Il y a la joute politique à l’Assemblée nationale et je suis un bon joueur d’équipe. Maintenant, quand il y a une bataille entre par exemple Marwah et M. [Jean-François] Roberge et qu’il y a des flèches de lancées, je prends ça un petit peu personnel maintenant. »

— Le député Gregory Kelley