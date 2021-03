Changement d’heure: vérifiez vos avertisseurs de fumée

Le changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche – on avance l’heure de 60 minutes à 2 h du matin – est l’occasion de s’assurer du bon fonctionnement de ses avertisseurs de fumée, ce qui pourrait sauver des vies en cas d’incendie.

Ce conseil préventif, qui inclut le changement des piles et le remplacement des avertisseurs après 10 ans d’utilisation, n’est pas banal à Montréal, les autorités signalant une «hausse significative» du nombre d’incendies résidentiels au cours de la dernière année pandémique.

Plus de 1200 feux de résidences ont été comptabilisés en 2019 par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). En 2020, une hausse de 11 % des incendies a porté leur nombre total à 1339, a-t-on relaté samedi, par communiqué.

Selon les autorités, ce bond peut s’expliquer «par plusieurs facteurs, notamment la présence accrue de la population au sein de leur domicile en raison de la pandémie et les distractions qui en découlent».

«Un incendie est un incendie de trop. Il peut engendrer de grands dommages, blessures, voire des décès. C’est pourquoi, plus que jamais, nous souhaitons sensibiliser la population montréalaise à l’importance de vérifier le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de [les remplacer si la durée de 10 ans de ceux-ci] est échue», a dit Caroline Bourgeois, responsable de la sécurité publique et de l’est de Montréal au sein du comité exécutif.

La réglementation oblige l’installation, l’entretien et le bon état de fonctionnement des avertisseurs de fumée depuis le 26 juin 2019.