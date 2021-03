Les Canadiens de Montréal s'inclinent à Calgary

Le Canadien de Montréal voudra sans doute oublier les deux matchs qu’il vient de disputer contre les Flames. La formation montréalaise a de nouveau baissé pavillon à la suite d’une performance peu inspirée, samedi, à Calgary, cette fois, au compte de 3 à 1.

Le Tricolore a bien mal entamé le match, alors que Sean Monahan a déjoué Carey Price deux fois en première période.

La première réussite de Monahan représentait son 200e filet dans la Ligue nationale de hockey, tous inscrits avec l’équipe qui l’a sélectionné en première ronde (6e au total) du repêchage de 2013.

Son deuxième but a été marqué alors que les Flames jouaient avec l’avantage d’un homme.

Les Flames pensaient bien avoir pris une avance de trois buts au deuxième tiers, mais le filet de Johnny Gaudreau a été refusé par les arbitres puisque ce dernier avait botté la rondelle. Ce n’était que partie remise, alors que Mikael Backlund a secoué les cordages.

Jeff Petry a entamé une remontée quelques minutes avant la fin du second vingt et le Canadien a même inscrit un but dans les dernières minutes du troisième vingt, mais il a finalement été refusé.

Le Canadien se rendra à Winnipeg, afin de terminer son voyage de six matchs dans l’ouest avec deux duels contre les Jets, lundi et mercredi.

Problèmes au centre

La troupe de Ducharme devait déjà se débrouiller avec seulement trois joueurs dont la position naturelle est au centre, puisque Jake Evans avait été retiré de la formation. Or, sa tâche s’est avérée d’autant plus compliquée quand Phillip Danault a retraité au vestiaire peu avant la moitié de la première période. Il avait effectué cinq présences sur la glace, pour un total de 2 min 2 s de temps de jeu.

Le Québécois est toutefois revenu sur le banc des siens au début du second engagement. Il a finalement joué pendant 10 min 53 s, lui qui a été blanchi de la feuille de pointage.

Nick Suzuki a, lui aussi, dû retraiter au vestiaire en troisième période, après être entré en contact avec Corey Perry. L’attaquant du Tricolore a toutefois pu revenir sur le banc.