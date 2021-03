Neuf chansons québécoises inspirées par la pandémie

La pandémie nous a familiarisés avec des mots qui ne faisaient pas partie de notre vocabulaire avant mars 2020 : confinement, distanciation et PCU sont tous autant de sujets qui se sont retrouvés jusque dans nos chansons. Puisque la culture est le miroir de notre société, il était prévisible que cette période trouble que nous traversons collectivement pousse la réflexion des créateurs. Voici quelques chansons québécoises inspirées par des thèmes qui ont surgi de la crise.

1. La grande évasion, Patrice Michaud

Photo courtoisie, TVA

Qui n’aurait pas eu envie de partir au loin et de s’évader durant le confinement ? Comme pour nous, cette pièce, lancée en juin dernier, a servi de véritable exutoire à son interprète, qui avait envie d’exprimer ses frustrations, son envie de liberté, son désir de transgresser les règles, tout ça sur une note résolument dansante.

2. Tous seuls ensemble, Alex Richard

Photo courtoisie

Le chanteur et guitariste du groupe trad Bodh’aktan s’amuse avec le folk lorsqu’il est en solo, et il vient de lancer la magnifique chanson Tous seuls ensemble, accompagnée par un superbe vidéoclip conçu avec des images de ses proches. Ici, la solitude, les rencontres à distance et le besoin de chaleur humaine ont inspiré Alex Richard.

3. One Love, Laurence Nerbonne

Photo d'archives, Agence QMI

« J’voudrais un hug j’voudrais du love, J’veux le love sans la distance », chante Laurence Nerbonne sur son dernier extrait. Oui, nous aussi, on a hâte de se coller sans distanciation. Au-delà de ça, la chanson est un hymne rassembleur qui suggère qu’on se donne de l’amour plutôt que de la haine, lorsque les tensions surgissent.

4. Ensemble parmi les autres, Vincent Vallières

Les premiers pas de Vallières vers son nouvel album sont des mots consacrés à la pandémie qu’il a « bricolés dans l’urgence » en mai dernier. Il s’y demande : « Combien de temps peut-on tenir à distance, sans que les fusibles ne sautent ? » Une interrogation existentielle qui nous habite tous.

5. PCU, FouKi

Photo courtoisie

« J’aime le gouvernement quand il me donne du cash », scande FouKi dans une chanson irrévérencieuse consacrée à la fameuse prestation canadienne d’urgence, dans laquelle il énumère tout ce qu’il a pu se procurer « sul PCU ». Une chanson à prendre au deuxième degré, et qui a même permis au jeune rappeur de faire une apparition dans le Bye Bye 2020.

6.Ça va bien aller, Ginette Reno

Photo d'archives

Du réconfort signé Ginette Reno. « On est fait plus fort que tout », nous dit la chanteuse, qui s’est servie du slogan de la pandémie pour coiffer sa nouvelle chanson originale, écrite avec son fils Pascalin et parue en mai.

7. Ça va mal, Pierre-Yves Roy-Desmarais

Pierre-Yves Roy-Desmarais ne veut pas nous faire croire que ça va bien aller. « Toute va mal », chante l’humoriste à la gestuelle délirante dans une vidéo empreinte d’ironie qui a été vue 2,3 millions de fois sur Facebook. La pandémie lui a d’ailleurs inspiré deux EP de chansons humoristiques qu’il a lancés sur Spotify.

8. Petite chanson de confinement, Patrick Groulx et les Bas Blancs

Photo courtoisie

La pandémie a permis à Patrick Groulx de renouer avec son groupe les Bas Blancs après dix ans d’absence. Leur première pièce : la douce berceuse Petite chanson de confinement, qui rend hommage, entre autres, à ceux qui travaillent au front. Elle a été entendue plus d’un million de fois sur les réseaux sociaux.

9.C’est pas la grippe (c’est le), le.Panda

Qu’est-ce qui a marqué le début de la pandémie ? On se souviendra tous de l’absurde ruée vers le papier de toilette. « C’est la déroute », souligne avec raison le.Panda dans son vidéoclip tourné dans une épicerie, devant des rangées vides de papier de toilette, sur fond de musique soul et r’n’b.