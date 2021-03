Tramway : un nouveau tracé qui ne fait pas l’unanimité

Plusieurs citoyens se disent déçus du nouveau tracé envisagé par la Ville de Québec pour le futur tramway.

Selon notre Bureau parlementaire, la Ville de Québec aurait confirmé qu'elle accepte de revoir ses plans afin de desservir le secteur d'Estimauville avec le tramway tout en renonçant à une partie du tracé qui devait desservir Limoilou et Charlesbourg.

Or, plusieurs résidents estiment que les besoins sont bien présents dans ces secteurs.

En revanche, plusieurs affirment être heureux de voir le projet avancer. C’est le cas notamment des groupes environnementaux qui ne cachent pas leur hâte de voir le dossier progresser.

«Il faut que tous les ministères concernés qui doivent donner des autorisations et les pouvoirs nécessaires à la Ville de Québec pour procéder à l’appel d’offres fassent cheminer les projets de décret au Conseil des ministres le plus rapidement possible pour que la Ville de Québec puisse procéder à son appel d’offres le plus tôt possible», affirme Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale.

Le maire Régis Labeaume devrait rencontrer prochainement le premier ministre François Legault afin de discuter de l’avancement du projet de tramway.