Un record pour passer à travers

Daniel Wassef est un jeune homme de 23 ans qui s’est fixé un objectif et qui l’a atteint. Il voulait entrer dans le Livre des records Guinness et son rêve s’est réalisé au début du mois.

Le Lavallois parle avec émotion du moment où il a reçu le certificat qui le confirmait comme détenteur du record du monde pour le plus de toe taps (nous y reviendrons) en une minute, soit 151, un record qu’il a établi le 16 mai 2020.

« Ça m’a pris huit mois avant d’avoir l’approbation, le 28 janvier dernier.

« J’ai reçu le certificat le 2 mars, j’étais tellement content que j’ai pleuré de joie en le regardant », admet-il dans une entrevue téléphonique.

Facile

Avant d’aller plus loin, expliquons en quoi consiste son record. Le ballon au sol devant lui, le joueur doit taper alternativement le dessus du ballon avec ses deux pieds et en faire le plus possible en l’espace d’une minute.

Étrangement, même s’il s’agit d’un exercice très commun au soccer, personne n’avait encore tenté d’établir ce record avant Daniel.

« Je trouvais que c’était quand même facile à réaliser comme record même s’il est exigeant. Je n’ai pas pratiqué et je l’ai réussi dès le premier coup. »

Le record de Daniel a toutefois été battu par un Indien qui en a réalisé 171 en une minute trois mois plus tard, soit en août 2020.

Processus

Devenir recordman mondial n’est pas une tâche de tout repos, particulièrement en temps de pandémie.

Il faut fournir des preuves, avoir des témoins, bref, respecter une série d’exigences.

« J’avais besoin de preuves justificatives, des témoignages en plus d’une vidéo qui doit être tournée horizontalement », explique le jeune homme, qui cumule deux emplois.

« Ça prenait aussi un compteur de tapotement d’orteils. À cause du COVID, c’était difficile d’avoir un témoin alors ils ont toléré sans. »

Parti de rien

Selon lui, Daniel Wassef est la preuve vivante que tout le monde peut réaliser un record Guinness. Il explique d’ailleurs la genèse de sa réalisation.

« Durant le confinement du printemps passé, je n’avais aucune créativité alors je me suis dit pourquoi ne pas faire du soccer dans ma rue.

« Un jour, je me suis filmé avec mon cellulaire et j’ai commencé à me dire que je devrais faire quelque chose avec cette vidéo. N’importe qui peut faire ça, peu importe ton poids ou ta taille. »

Et c’est là que tout s’est enclenché pour lui, et il espère maintenant réaliser deux autres records. Pas mal pour un gars qui a joué au soccer pendant une dizaine d’années sans faire partie de l’élite.

Revanche

Pour Daniel Wassef, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, ce record est aussi une sorte de douce revanche sur une adolescence qui n’a pas toujours été facile.

« Ça m’a aidé à traverser la crise [de la COVID] et à voir le bon côté des choses.

« Quand j’étais jeune, j’ai vécu beaucoup d’intimidation à l’école et maintenant, je montre à ces gens-là qu’on peut réussir quelque chose. J’ai quelque chose qu’eux n’ont pas. »

Et comme si ce n’était pas assez, il a aussi impressionné ses parents en réalisant son record.

« Ma mère était très sceptique, mais elle a fini par me croire quand je lui ai montré la confirmation de mon record. »