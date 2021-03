Inondations: la Beauce se prépare aux caprices de la Chaudière

SAINTE-MARIE et BEAUCEVILLE | Les riverains qui ont vécu le cauchemar des inondations records de 2019 en Beauce se disent prêts à toute éventualité alors que la fonte des neiges et des glaces s’amorce, même s’ils croient qu’ils seront épargnés cette année.

À quelques semaines du deuxième anniversaire du sombre événement qui a fait des centaines de sinistrés, la douleur est encore vive dans l’esprit de certains riverains qui étaient aux premières loges du désastre.

«On y pense tout le temps... Quand l’eau ne s’infiltrait pas à l’intérieur des maisons autour, elle se frayait littéralement un chemin en dessous en surélevant les bâtiments», raconte Josée Messier, qui a perdu la totalité de ses voisins, depuis.

Photo courtoisie

Quasiment toutes les demeures de sa rue et de la rue voisine à Sainte-Marie ont été rasées, donnant l’impression que sa maison est une île déserte dans un océan de terrains vagues.

Préparation

«[À cause du grand nombre d’interventions], les secours m’avaient oublié. J’ai été évacué la nuit suivante, alors qu’il y avait quatre pieds d’eau dans ma maison», se rappelle Michel Paré, qui habite à quelques rues de là.

S’ils ont été marqués à vie par ces événements, les anciens sinistrés ne craignent pas outre mesure d’être inondés à nouveau cette année. Il y a trop peu de neige qui s’est abattue sur la région cette année, croient-ils.

Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne se sont pas préparés.

«On a déjà prévu un plan de secours. Si on doit encore évacuer, on sera prêt cette fois-ci», laisse entendre M. Paré.

Photo Jérémy Bernier

À Beauceville, une barge flottante munie d’une pelle mécanique, communément appelée «grenouille», a balayé les glaces de la rivière Chaudière, samedi, pour prévenir les embâcles.

Mais Louis Mathieu, un résident de la municipalité, n’a pas couru de risque. «Toutes les choses importantes dans le sous-sol ont été [placées en hauteur] et on s’est acheté une génératrice si on manque d’électricité.»

«On s’adapte»

Victime d’une inondation en 2014, M. Mathieu a pris soin de surélever sa maison pour prévenir tout incident majeur. Résultat, lors de la crue de 2019, il n’a eu qu’un pied d’eau dans sa cave et n’a pas eu à être relogé.

Et comme tous les autres sinistrés avec lesquels Le Journal s’est entretenu, il ne compte pas déménager, même si ce genre d’événement se répète d’année en année.

«Je suis venu au monde ici, c’est ma place. J’ai vécu toutes les inondations depuis 1961. La rivière, elle a toujours été là et on ne la changera pas. Alors on s’adapte», conclut-il.

Les élus rassurants

D’après les maires de Saint-Georges et de Sainte-Marie, en Beauce, tout porte à croire qu’on n’assistera pas à un débordement important de la rivière Chaudière cette année.

«Mon équipe de sécurité civile suit la situation de près tous les jours et il n’y a rien qui nous dit qu’il va y avoir un problème», assure le maire de Saint-Georges, Claude Morin, contacté dimanche par Le Journal.

Le peu de précipitations de neige de cet hiver, jumelé au fait que la glace soit «déjà partie» de certains secteurs de la rivière Chaudière et des cours d’eau qui se jettent dedans le rendent optimiste.

«J’ai bien l’impression que ça va être tranquille cette année», laisse-t-il entendre.

«On est prêt»

M. Morin rappelle toutefois que le parc de maisons mobiles, situé sur la rive ouest et tout au bout de l’avenue de la Chaudière, demeure toujours un secteur chaud lorsque le printemps arrive.

De son côté, le maire de la Municipalité de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, fera le point avec son équipe lors d’une réunion sur les mesures d’urgence, mercredi.

S’il n’ose pas trop s’avancer avant d’avoir toutes les données en main, il est tout de même confiant.

«Ça regarde bien présentement et on est prêt», affirme M. Vachon.

Mais si la pluie décide de se mettre de la partie, elle pourrait bien causer une surprise, avertit le maire.

Maisons à démolir

Le souvenir de la crue des eaux de 2019 est d’ailleurs toujours frais dans son esprit, puisque les répercussions se font encore sentir à ce jour.

Sur les 400 maisons qui devaient être rasées dans la municipalité, une vingtaine restent encore à démolir d’ici le mois de juillet.