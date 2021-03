Jeux vidéo: des studios indépendants qui voient grand

Les studios indépendants de jeux vidéo du Québec rivalisent de plus en plus avec les gros joueurs de l’industrie comme Ubisoft.

Le studio RageCure Games, basé à Québec, lancera d’ici la fin de l’année son premier jeu «Goons : Legends of the Hockeyverse».

Dans celui-ci, jusqu'à quatre joueurs pourront se lancer sur la glace dans un jeu sur ordinateur qui mélange hockey et fantastique.

«Au début, c'était plus comme pour apprendre, tester des trucs ensemble, pour voir si on pouvait éventuellement créer un studio. Puis, c'est devenu de plus en plus sérieux», raconte le cofondateur Dave Gagné.

Comme nombreux d’autres dans la province, les fondateurs du studio participent à l'émergence de plus petits studios qui ne cesse de croître.

L'industrie vidéoludique indépendante est en plein essor, selon le président du studio de jeux vidéo FRIMA, également basé dans la Capitale-Nationale.

«Parce que c'est propre de plusieurs des petits studios qui émergent, c'est un groupe de développeurs, petits groupes de 5 à 10 personnes, qui se rassemblent autour d'un produit qu'ils veulent créer. Ils ont une vision, ils ont un rêve sur le jeu vidéo qu'ils veulent faire», explique le président Christian Daigle.

De leur côté, les cinq employés de RageCure cherchent maintenant à obtenir du financement.

D’ici là, ils espèrent que les petits et grands apprécieront leur produit.

«Il y a les plus jeunes qui vont apprécier le jeu qui est plus rapide à aller chercher, le côté plus jeu de combat», dit M. Gagné.

«Les plus vieux un peu, le côté nostalgique de la chose, avec des vieux NHL, NHL 94, NHL Hitz qui va plus rappeler le Super Nintendo et tous ces trucs-là», ajoute-t-il.