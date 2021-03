Le système de paie Phénix encore détraqué

Le système Phénix continue de faire des siennes. Malgré sa démission en octobre 2019, un ancien fonctionnaire a continué de recevoir des talons de paie à 0 $ où des avantages étaient toutefois versés par l’employeur, des sommes sur lesquelles il doit aujourd’hui payer de l’impôt.

• À lire aussi: Système de paie Phénix: des employés floués se retrouvent entre deux chaises

• À lire aussi: Système Phénix: près de 150 000 employés fédéraux pourront être indemnisés

Dominique Matte n’en revenait tout simplement pas quand il a reçu un relevé du gouvernement fédéral pour sa déclaration de revenus 2020, lui qui a quitté Environnement Canada en 2019.

En consultant le relevé, il réalise qu’il doit ajouter à sa déclaration un montant de 1360 $ en divers avantages sociaux, sur lequel 960,24 $ proviennent d’une cotisation versée par l’employeur pour une assurance maladie.

« Ça me frustre de savoir que depuis un an, les contribuables canadiens paient pour une assurance dans le vide et qu’en plus, au bout du compte, moi je paye de l’impôt dessus », s’indigne M. Matte.

Fausse déclaration ?

Après plusieurs tentatives pour faire corriger le tout auprès des gestionnaires du système de paie, l’ingénieur s’est tout simplement fait dire qu’il devait ajouter le montant à sa déclaration. Il a refusé, qualifiant le tout de fausse déclaration.

« Ça ne fait tout simplement pas de sens que je sois imposé sur un revenu que je n’ai pas eu. [Selon] moi, c’est aussi illégitime que quelqu’un qui éviterait de déclarer certains revenus pour éviter l’impôt. Ça fonctionne dans les deux sens », soutient Dominique Matte, qui estime à environ 600 $ le montant qui lui serait amputé.

En plus de ce problème, Dominique Matte attend toujours quelque 3400 $ de la part du fédéral pour du temps impayé et des vacances.

Rien d’étonnant pour les syndicats

Dans les deux principaux syndicats fédéraux, on précise ne pas avoir entendu parler d’autres cas identiques à celui de M. Matte, mais personne ne s’étonne de ces nouveaux déboires.

À l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le responsable de la section Québec qualifie ce genre de situation d’aberration.

« On a des problèmes de 2016, de 2017 qui ne sont toujours pas réglés. Et là on réalise qu’on continue d’en ajouter sur le tas », déplore Yvon Barrière, de l’AFPC.

Services publics et Approvisionnement Canada n’avait toujours pas réagi au moment de publier.