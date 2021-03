Menacé d’expulsion pour un changement d’adresse

Incapable d’obtenir des documents qui prouveraient sa citoyenneté auprès de l’Immigration, un père de famille ayant passé presque toute sa vie au Québec est menacé d’expulsion à cause d’un changement d’adresse oublié.

« Je pense juste à ma famille et je me sens impuissant. Je ne dors plus la nuit », confie Jean Wilner Fabien Jr.

L’homme de 40 ans peine à réaliser ce qui lui arrive. À moins d’un revirement, il sera expulsé le 18 mars vers les États-Unis, un pays où il n’a pas vécu depuis l’âge de 7 ans et où il ne connaît personne.

Pourtant, il jure que son père, décédé il y a plus de 30 ans, était Canadien, ce qui devrait être une voie rapide vers la citoyenneté. Or, le ministère de l’Immigration du Canada tarde depuis plus d’un an à envoyer à M. Wilner Fabien Jr. les documents de son père.

« Si quelqu’un peut m’entendre, faites juste me donner le papier », lance-t-il.

En 1987, aux États-Unis, Jean Wilner Fabien Jr. apprend en l’espace de quelques mois le décès de ses deux parents. N’ayant personne pour s’occuper de lui, il est envoyé au Canada où vivent plusieurs membres de la famille de son père.

À 18 ans, il effectue une demande pour des motifs humanitaires et obtient la résidence permanente. En 2008, il commet « une erreur », avoue-t-il. Après avoir appris qu’il serait papa, il vend de la drogue pendant 30 jours pour gagner un peu d’argent. Pensant être recherché, il se rend à la police. Cette tache à son dossier fragilise son statut, mais il obtient un sursis en immigration.

Famille brisée

Or, il y a deux ans, M. Wilner Fabien Jr. est arrêté pour avoir omis d’aviser les autorités d’un changement d’adresse. C’est ce non-respect des conditions qui amène le tribunal à ordonner son expulsion.

Voyant la date fatidique approcher, Jean Wilner Fabien Jr. et sa famille lancent un cri du cœur aux autorités.

À l’idée de perdre son père qui a sa garde depuis un an, Brandon Valentino Turcotte Fabien, 12 ans, a éclaté en sanglots en répondant aux questions du Journal.

« Avant d’être avec mon père, je n’avais pas souvent de bonnes notes, confie-t-il. Je n’allais pas souvent à l’école. Mais, maintenant, ça va bien à l’école. Il m’aide beaucoup et il m’encourage surtout. »

L’avocate Alexandra Diallutto-Perez, trouve « complètement aberrant » qu’un délai administratif menace de « détruire la famille » de son client. Elle affirme attendre depuis plus de 14 mois d’obtenir les documents de citoyenneté du père.

Appelé à commenter le dossier de Jean Wilner Fabien Jr., le ministère de l’Immigration a réitéré que ses dossiers ne contiennent « aucune indication » qu’il est citoyen canadien. Le ministère n’a pas su expliquer le long délai pour répondre à la demande des documents du père.