Négligence dans une résidence privée pour aînés : la ministre Marguerite Blais réagit

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a affirmé prendre très au sérieux l’enquête qui a révélé des négligences envers les aînés à la résidence Le Marquisat Montcalm, à Québec.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a «pris le contrôle» de la résidence privée pour aînés en raison de cas de négligence, après des indications d’une enquête qui ont mis en avant un manque flagrant de personnel, des employés non qualifiés et une organisation défaillante.La ministre Marguerite Blais a ainsi assuré que son gouvernement agit pour éradiquer les cas de négligence dans les résidences.

Une nouvelle loi pour contrer la maltraitance des aînés doit d’ailleurs voir le jour ce printemps.Entre temps, le gouvernement Legault promet de maintenir la tolérance zéro.«Si les propriétaires ne sont pas capables de se conformer, on va retirer la certification», a affirmé Marguerite Blais en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.Dans le cas de la résidence Le Marquisat Montcalm, l’établissement était pourtant accompagné par le CIUSSS depuis plusieurs mois.

Interrogée sur ce point, la ministre Marguerite Blais a répondu qu’elle se réjouit qu’un membre du personnel ait tiré sur la sonnette d’alarme et elle a également encouragé les gens à porter plainte.«Il y a souvent des gens qui ont peur de le faire, qui ont peur de perdre leur emploi et ont peur également d’être punis. Il faut porter plainte aussitôt qu’on se rend compte qu’il y a de la négligence», a-t-elle avancé.Au Marquisat Montcalm, l’enquête a révélé qu’il y avait parfois trois préposés pour quatre étages.Selon la ministre, il faut travailler avec le Regroupement québécois des résidences pour aînés afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’évaluations, tout en bonifiant la formation des employés.

