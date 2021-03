Nostalgie télé: Josée Deschênes rêve de sa propre «Boîte à surprise»

Enfant, Josée Deschênes était fascinée par les personnages et leurs costumes. Pas surprenant qu’elle ait rapidement voulu devenir comédienne. Mais pour elle, ce ne sont pas que les images qui ont provoqué des souvenirs... Les parfums aussi.

Quelles émissions jeunesse vous ont marquée et pourquoi?

Je suis de la génération de «La Boîte à surprise» : «La Ribouldingue», «Fanfreluche», «Sol et Gobelet». Ç’a jalonné toute mon enfance au primaire et une partie du secondaire. Il y avait quelque chose de réconfortant aussi; j’arrivais de l’école, il y avait «Bobino» et une présentation de «La Boîte à surprise». J’ai toujours eu envie de faire ce métier [de comédienne], même quand j’étais petite. Tous les personnages et les déguisements m’attiraient énormément.

Quels sont vos beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

J’ai des souvenirs auditifs et olfactifs de la télévision. Ma mère ne travaillait pas à l’extérieur alors elle faisait beaucoup à manger. Quand j’arrivais de l’école, elle avait fait des biscuits ou des galettes, et ça sentait toujours ça. Je mangeais des biscuits avec un verre de lait et j’écoutais «Bobino». On mangeait de gros biscuits avant de souper, mais ça, c’est une autre histoire... (rires) Je me souviens que le samedi, elle faisait cuire un jambon, c’était «La Soirée du hockey» et ça sentait dans la maison.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Fanfreluche était vraiment formidable parce qu’elle avait quelque chose de terriblement aimant et elle avait sa façon d’être fâchée, mais qui ne te faisait pas peur. Je l’aimais vraiment beaucoup [...] Il y avait aussi Marie Quat’Poches que j’aimais beaucoup. Je la jouais dans ma chambre; je mettais un tablier, me faisais des tresses, j’ouvrais les tiroirs fort et je cachais des affaires...

Quel univers souhaitiez-vous faire découvrir à vos fils?

Quand mes enfants étaient plus jeunes, je trouvais que les émissions étaient un peu trop «politically correct» à mon goût [...] Des fois, ça manquait de folie. La rectitude politique empêchait beaucoup la folie. «Sol et Gobelet», il n’y a plus rien qu’ils auraient eu le droit de faire, il y avait des coups de bâtons dans «La Ribouldingue»... Ça ne se pourrait plus aujourd'hui et je trouve ça dommage parce que l’enfant est capable de discerner, de dire que c’est un jeu.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

Ma petite-fille capote sur la nouvelle mouture de «Passe-Partout». Je l’écoute avec elle et c’est vrai que c’est bien fait. Elle n’a pas encore 2 ans et elle accroche là-dessus [...] Ça vaut la peine qu’ils l’aient refait. Mon fantasme ultime, ce serait de faire une émission pour enfants, pour elle. Je caresse ce désir. D’ailleurs, j’essaie de développer quelque chose. J’aimerais lui faire découvrir une sorte de «Boîte à surprise», mais à la sauce d’aujourd’hui. Des personnages colorés, drôles, maladroits et qui sont de vraies personnes.

Josée Deschênes joue dans la comédie «Drôles de Véronic» diffusée le mercredi à 21 h 30, sur TVA.