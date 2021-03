Plus de lynx sur les réseaux sociaux... mais aussi plus de promeneurs dans la forêt

Les signalements de lynx sont fréquents sur les médias sociaux depuis quelques mois, un phénomène qui s'expliquerait par le cycle naturel de population de l’animal, mais aussi par la présence accrue de promeneurs en forêt.

Le 9 février dernier, Diane Vallières et Luc Givogue étaient assis dans leur salon, à Rivière-Rouge, dans les Laurentides, quand ils ont aperçu un gros chat, immobilisé en plein milieu de leur cour enneigée.

«En regardant bien, on s'est rendu compte que c'était un lynx. Quelle chance! C'était la première fois qu'on en voyait un», raconte Mme Vallières, qui a eu le temps de filmer la courte visite du félin qu’on voit d’abord assis puis se levant pour reprendre tranquillement son chemin.

Cette aventure s’ajoute à plusieurs rencontres semblables survenues dans les derniers mois et ayant fait l'objet de photos et de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Il n'y a toutefois aucune raison de croire que les lynx seraient plus nombreux ou auraient changé de territoires ou d'habitudes de vie, selon Dominique David, porte-parole du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

«Il n'y a pas de recrudescence de signalements de lynx qui soient transmis aux bureaux de la Protection de la faune. Pour les cinq dernières années, ces signalements sont réduits. Ils totalisent, à titre d'exemple, six signalements pour Lanaudière et sept pour les Laurentides.»

Toutefois, Raymond Roy, président de l'Association régionale des trappeurs Laurentides-Labelle, évoque un phénomène cyclique naturel qui pourrait expliquer qu'on en voit plus cette année.

«On est peut-être dans un pic de population, qui arrive normalement à tous les sept ans. Quand les lièvres sont plus nombreux, les lynx ont plus de nourriture, et ont plus de bébés. Quand ils ont moins de nourriture, ils ont moins de bébés, et alors leur population diminue. C'est un cycle de population normal.»

Les lynx sont peut-être dans un pic normal de population, mais les gens sont aussi plus présents dans la nature pour les voir, pense Philippe Gaudet, de l'Association des trappeurs professionnels du Québec.

«Il y a vraiment plus de monde qui se promène dans le bois depuis le début de la pandémie, à certains endroits 3-4 fois plus que d'habitude. Ça fait plus d'occasions de rencontrer des lynx.»

Un autre expert, Philippe Tambourgi, directeur de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, va dans le même sens.

«On voit beaucoup de lynx sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas représentatif. Les gens vont plus en forêt, et ils ont plus de temps pour fréquenter les médias sociaux, c'est surtout ça.»

Le lynx se trouve dans presque toutes les parties boisées et peu peuplées du Québec. Ce prédateur se nourrit d'oiseaux et de petits mammifères, tel le lièvre, en chassant un peu comme un chat. Il est habituellement silencieux et préfère être actif pendant la nuit.