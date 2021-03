Port du masque: trois femmes fustigent et toussent sur un chauffeur Uber

Trois passagères ont fustigé et puis l'une d'elle a toussé sur chauffeur Uber de San Francisco après que ce dernier a demandé à l’une d’elles de porter un masque à l’intérieur du véhicule.

La vidéo captée par la caméra installée à l’intérieur de la voiture et publiée sur Instagram par une journaliste d’ABC7 est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sur celle-ci, on voit une passagère prendre place sur la banquette arrière et s’asseoir derrière le chauffeur. Quelques instants plus tard, la femme retire son masque et cri «F*** the mask» (F*** les masques) avant de tousser en direction du chauffeur.

«Il a demandé à une des femmes de mettre un masque et a dit qu’elles ont commencé à le provoquer et à lui lancer des insultes racistes», écrit la journaliste Dion Lim sous sa publication.

La femme s’empare par la suite du téléphone cellulaire de l’homme, provoquant une querelle dans la voiture.

Les deux autres femmes - l'une portant un masque correctement, l'autre avec celui-ci abaissé jusqu'au menton - sont entendues se moquer du chauffeur pendant que l'incident se déroule.

D’origine népalaise, Subhakar fait des raccompagnements Uber depuis maintenant trois ans dans la ville située dans le nord de la Californie.

Selon les faits rapportés par la Mme Lim, la chicane s’est intensifiée au moment où le chauffeur leur a demandé de sortir de la voiture. Ce qu’elles ont refusé de faire, dit-elle.

Éventuellement, les trois femmes sont sorties du véhicule. Mais Subhakar raconte que l’événement n’est pas un cas isolé. Une plainte a été déposée à la police.

La journaliste indique par ailleurs qu’un représentant d’Uber lui a dit par voie écrite que «le comportement observé dans la vidéo est épouvantable» et que la «passagère est bannie d’Uber».