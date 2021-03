S'entraîner pendant 24 heures à 62 ans

Imaginer s’entraîner pendant une journée sans arrêt. C’est ce que Michel Tardif a réalisé pour la 5e fois de sa vie dans le cadre La Fury Blanche.

C’est un événement sportif extérieur hivernal à épreuves de mouvements fonctionnels avec course en montagne.

L’édition 2021 était organisée de façon virtuelle en raison, bien sûr, de la pandémie de la COVID-19.

«On avait 4 blocs de six heures dans la journée qui étaient chacun composé de 1800 activités différentes et ces mouvements-là je les ai faits 2 fois... Avec en plus un défi de 16km de course, dont huit qui était parcouru avec une charge de 20 livres en plus. Quand on dit que c’est un défi pour les crinqués, c’est à peu près ça»

Les segments de course étaient planifiés durant la journée pour ne pas courir pendant le couvre-feu.

Au total 38 participants ont réalisé le défi. Pour s’encourager ils étaient tous branchés en même temps sur la plateforme de vidéo-conférence zoom.

«On entendait les gens ‘‘pomper’’ donc on n’était pas seul»

Chacun des participants pouvait amasser des fonds et les remettre à la cause de son choix. Pour le candidat de 62 ans, il a décidé de représenter la fondation pour les enfants MoonChild et qui sait, il sera peut-être de la prochaine édition.

«Ça fait cinq ans que je me dis que c’est ma dernière course et je finis toujours par en faire une autre édition», souligne en souriant Michel Tardif