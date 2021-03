Vaccination: Ford s’excuse pour s’en être pris à un député autochtone de l’opposition

Le premier ministre ontarien Doug Ford s’est excusé à nouveau, dimanche, après avoir accusé un député autochtone d’avoir «dépassé la file» pour se faire vacciner, tout en plaidant que son adversaire est dans l’opposition pour se justifier.

Jeudi dernier, M. Ford avait accusé le député néodémocrate provincial Sol Mamakwa de s’être rendu dans une première nation du nord de l’Ontario pour y recevoir le vaccin contre la COVID-19, après une question de ce dernier sur la vaccination des autochtones habitant en milieu urbain.

«Merci d’avoir fait ça et d’avoir devancé la file d’attente. J’ai parlé avec des chefs qui étaient vraiment fâchés de ça, d’avoir atterri dans une communauté à laquelle il n’appartient pas [pour être vacciné]», avait ironisé le premier ministre pendant la période de questions à Queen’s Park.

Or, il s’est avéré que M. Mamakwa s’est bel et bien rendu dans une communauté pour être vacciné, mais à la demande de sages qui espèrent ainsi amoindrir la défiance de leurs compatriotes vis-à-vis de la vaccination, ce qui avait mené le premier ministre à s’excuser en privé vendredi auprès du représentant de la circonscription de Kiiwetinoong.

Le premier ministre a réitéré ses excuses, dimanche, tout en apportant un bémol. «Nous sommes dans deux partis politiques différents [...]. Je me suis excusé. Parfois, ça devient un peu personnel [à l’Assemblée législative]. Mon travail est de défendre notre parti, mon ministre, lorsqu’il n’est pas là», a plaidé le chef du Parti conservateur de l’Ontario en reconnaissant que son commentaire était de nature «politique».

Plus de vaccins

Par ailleurs, M. Ford a assuré en conférence de presse dimanche que sa province serait en mesure de vacciner jusqu’à 150 000 personnes par jour, si seulement elle avait accès à autant de doses.

Présentement, la province inocule trois fois moins de personnes que ce qu’elle pourrait avec 53 000 doses administrées samedi, un record en Ontario.

«Nous avons les infrastructures. Nous avons le personnel. Maintenant, nous avons besoin de vaccins. C’est aussi simple que ça», a souligné le premier ministre, en assurant cependant qu’à son avis, le fédéral fait tout en son pouvoir pour acheminer le plus de doses le plus rapidement possible aux provinces.