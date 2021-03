Aires protégées: le ministre Dufour accusé de déformer la loi

L’organisme Nature Québec s’inquiète de propos tenus par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, qu’il interprète comme une «déformation» d’une nouvelle loi adoptée par le gouvernement pour protéger le territoire.

Le ministre reconnaît que son ministère s’est opposé à la création d’aires protégées dans le passé, selon ce qu’a rapporté «Le Journal de Québec», dimanche.

Pour certaines d’entre elles, «on n’est pas prêt à aller de l’avant, c’est sûr», a-t-il dit. Il compte sur une loi récemment adoptée pour créer des aires protégées moins restrictives, autorisant la foresterie «à petit débit». «C’est cette catégorie d’aires qu’on aimerait pour faire des aires protégées au sud», a-t-il précisé.

Or, ces propos traduisent «un manque flagrant de compréhension des dirigeants du ministère des Forêts en matière de conservation de la biodiversité et de catégories d’aires protégées», affirme Nature Québec dans un communiqué diffusé lundi.«[Cette catégorie d’aires protégées] doit servir à établir, par exemple, des zones tampons ou permettre une restauration écologique active. En aucun cas cet outil ne doit être utilisé pour empêcher ou freiner la création d’aires protégées strictes représentatives des forêts naturelles du sud du Québec», y explique Louis Bélanger, professeur retraité de la Faculté de Foresterie de l’Université Laval et coresponsable de la commission Forêt de Nature Québec.

«Le ministre Dufour cherche maintenant à dénaturer la nouvelle Loi sur la conservation du patrimoine naturel et la catégorie d’aire protégée d’utilisation durable pour qu’elles cadrent avec son dogme d’aucune perte de possibilité forestière», dénonce pour sa part la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard.