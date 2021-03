Des avertissements de froid extrême en vigueur

La semaine débute avec un temps généralement ensoleillé et des températures encore négatives, alors qu’un avertissement de froid extrême est en vigueur dans plusieurs secteurs du nord du Québec.

Une masse d’air arctique combinée à des forts vents du nord-ouest générera, en effet, un refroidissement éolien de près de moins 38 degrés, lundi matin, selon l’alerte d’Environnement Canada. L’avertissement de l’agence fédérale concerne notamment La Tuque, Chibougamau et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mais ailleurs, il fera un temps plus «clément» avec toutefois un mercure encore sous le point de congélation.

Ainsi, de Montréal au Bas-Saint-Laurent, en passant par l’Estrie, la Beauce et Québec, il sera généralement ensoleillé avec une alternance de soleil et de nuages pour la journée de lundi.

La situation s’améliorera dès mardi avec un «plein» soleil et des températures pouvant atteindre 9 degrés dans certains secteurs.

Pour le reste de la semaine, il fera donc beau, puisque l’on assistera à un temps ensoleillé et des températures positives pour l’ensemble des secteurs de Montréal, la Montérégie, l’Estrie, la Beauce, l’Abitibi, Québec. À Montréal, on aura un maximum de 7 degrés mercredi et jeudi.

Les températures devront chuter vendredi, avant de remonter durant le week-end.