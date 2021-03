Deux nouveaux désinfectants rappelés par Santé Canada

Santé Canada a ajouté lundi deux désinfectants pour les mains à sa liste de produits rappelés, car ils pourraient présenter des risques pour la santé.

Des lots des désinfectants pour les mains Biogel, de l’entreprise Groupe Savon Olympic Inc., et Keep Calm-Assainisseur à base d’éthanol 70 %, de la compagnie Station-22, font l’objet de ce rappel, car ils contiendraient des ingrédients jugés «inacceptables».

Santé Canada a ainsi averti que le désinfectant Biogel peut contenir du méthanol, alors que l’autre produit serait composé d’acétate d’éthyle.

Les bouteilles de désinfectants rappelés de Biogel portent les numéros de lot DE971 et DE973, tandis que celles de Station-22 portent les numéros L200416-005, L200415-007 et L200410-008.

Plus de 145 sortes de désinfectants ont été rappelés par le ministère depuis juin dernier.