Fleurons québécois: que reste-t-il de nos amours?

Avez-vous remarqué qu’on tourne souvent la page pour oublier l’exode de nos icônes de l’industrie alimentaire, et même de l’industrie tout court ? Que reste-t-il des créations de nos entrepreneurs locaux dont les produits, les marques et les inventions contribuent maintenant à enrichir nos voisins ontariens et américains ?

Un beau matin, c’est le Miel Doyon qui est passé aux mains d’un rival ontarien ; plus récemment, ce sont les tartinades beauceronnes Double Fruit qui ont pris le chemin de l’Ohio. Petit répit, le départ pour l’Ontario des biscuits Whippet serait retardé en raison de la COVID. Ce sont 185 emplois qui seront ainsi maintenus à la biscuiterie de Saint-Lambert jusqu’à l’automne prochain.

Miel Doyon : plus d’adresse au Québec

Créée en 1927, Doyon & Doyon est restée une entreprise familiale spécialisée dans le miel pendant plus de 75 ans. En 2004, le propriétaire, Paul Doyon, accepte de joindre la plus importante marque au Canada anglais, Billy Bee, qui passe ensuite aux mains de McCormick’s, de London Ontario, qui peut ainsi se vanter de réaliser 60 % des ventes de miel de toutes catégories au Canada.

Pour une question de marketing, les pots de miel en forme d’ourson portent l’étiquette Miel Doyon au Québec et Billy Bee ailleurs au Canada. Sur l’étiquette Doyon, on peut lire « le miel préféré du Québec », faute de pouvoir y inscrire « aliment préparé au Québec ».

Photo Courtoisie

Double Fruit : recette gagnante pour les Américains

C’est toujours décevant de voir des produits nés au Québec porter maintenant l’étiquette « Made in USA ». C’est pourtant une réalité pour les tartinades Double Fruit, dont le nom et la recette ont été créés par le département Recherche et Développement des Aliments Vachon, alors propriété de Culinar ; ce que rapporte Dave Corriveau dans son livre sur l’histoire des p’tits gâteaux Vachon, publié chez Septentrion en 2019.

Photo courtoisie

Vendue à J.M. Smucker en 1993, cette division de Vachon a poursuivi ses activités à Sainte-Marie-de-Beauce jusqu’au déménagement, en 2013, entraînant la perte d’une centaine d’emplois. Les tartinades sont désormais concoctées au siège social de J.M. Smucker, à Orrville, Ohio, et distribuées par Smucker Canada à Markham, Ontario.

Désormais, Whippet parlera anglais

« Véritable icône de la cuisine québécoise », affirme en toutes lettres Dare, propriétaire de ce style unique de biscuit créé en 1901 par Théophile Viau, fils du fondateur de la Biscuiterie Viau, qui a laissé son nom à la rue et au quartier de Viauville.

On a beau pleurer en dépouillant un whippet de son capuchon de chocolat pour manger la guimauve, on ne va pas ébranler la détermination de Dare à rationaliser la production en profitant de l’espace disponible dans son usine de Cambridge en Ontario.

Photo Courtoisie

Difficile d’ignorer dans ce palmarès la peinture Sico, entreprise fondée en 1937 par Roméo Fillion et Marcel Deslauriers, qui a quitté le Québec en 2019.

Ann Gingras, de la CSN région de Québec, s’est vidée le cœur dans le journal local de Beauport : « De voir une compagnie américaine mettre la main sur un fleuron québécois et prendre une décision d’actionnaire à des kilomètres de chez nous, ça m’écœure ».

À force de vendre notre patrimoine commercial et industriel à nos voisins du Canada anglais, des États-Unis et d’ailleurs, on risque d’appauvrir l’imaginaire collectif et de céder à la tentation de laisser aux autres le soin d’assurer notre prospérité.

— Pierre Lussier, journaliste retraité