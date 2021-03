Investissement de 100 M$ dans Lion Électrique

Grande nouvelle pour l’entreprise Lion Électrique des Laurentides qui se voit octroyer 100 M$ des gouvernements fédéral et provincial pour la construction d’une nouvelle usine d’assemblage de blocs-batteries automatisés à Saint-Jérôme.

Ce projet estimé à 185 M$ créera 135 emplois une fois la construction de l’usine terminée en 2023 et 150 emplois de plus dans les années subséquentes.

Lion, une entreprise québécoise, qui conçoit et fabrique des autobus scolaires et des camions entièrement électriques, emploie en ce moment quelque 465 travailleurs dans son usine de Saint-Jérôme.

Les blocs-batteries assemblés dans la nouvelle usine seront destinés aux véhicules de Lion Électrique. L’entreprise des Laurentides, fondée par Marc Bédard, espère avec la création de sa nouvelle installation pouvoir au terme du projet produire 2500 véhicules électriques annuellement.

L’investissement de 100 M$ se fait à parts égales du provincial et du fédéral. Les 50 M$ du gouvernement du Canada proviennent du Fonds stratégique pour l’innovation et les 50 M$ de Québec du Fonds du développement économique.

« Lion est un joueur important de l’écosystème québécois et canadien en électrification des transports. Cette usine permettra à Lion d’intégrer un élément fondamental de la chaîne d’approvisionnement de nos véhicules électriques. Grâce aux prêts des gouvernements fédéral et provincial, nous pourrons désormais fabriquer au Canada ce que nous importions auparavant. Lion, le Québec et le Canada y gagneront, tant sur le plan économique qu’environnemental, au grand bénéfice des générations à venir», se réjouit Marc Bédard, président fondateur de Lion électrique.