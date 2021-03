L’APCHQ agréablement surprise par les mises en chantier

«La vigueur des mises en chantier au Québec ne cesse de surprendre», a déclaré l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) en parlant des données de février dévoilées lundi.

Par rapport à février 2020, les mises en chantier pour les centres urbains de plus de 10 000 habitants ont bondi de 59 % au Québec le mois dernier, pour un total de 3 984 habitations, selon les chiffres fournis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Cette hausse est beaucoup plus élevée que la moyenne nationale (+15 %). Seule la Saskatchewan (+64 %) a connu un meilleur mois au pays.

L’APCHQ a noté que cette augmentation de 59 % au Québec «fait suite à des hausses de 40 % en novembre, de 43 % en décembre et de 39 % en janvier».

La performance du Québec en février s’explique surtout par la forte croissance dans le Grand Montréal (+112 % par rapport à février 2020).

«La performance exceptionnelle de la construction dans la région montréalaise est principalement attribuable à l’effervescence de l’activité sur le territoire de la ville de Montréal, qui vient de connaître coup sur coup deux mois records», a déclaré Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ par communiqué.

«Il est plausible de penser que certains promoteurs aient voulu démarrer leurs projets avant l’entrée en vigueur du Règlement pour une métropole mixte le 1er avril prochain», a-t-il précisé. Rappelons que ce règlement, surnommé 20/20/20, obligera les promoteurs d'immeubles de cinq logements et plus à prévoir des logements sociaux et abordables dans leurs projets.

La région de Sherbrooke a été la championne québécoise de février avec un gain de 309 % par rapport à un an plus tôt. Les mises en chantier dans la région de Québec ont aussi fait un saut de 36 % comparativement à février 2020, pour un total de 236.

Les régions de Trois-Rivières, de Saguenay et de Gatineau ont cependant connu un déclin des mises en chantier, qui varient beaucoup d’un mois à l’autre.

Pour l’ensemble de la province, ce sont les mises en chantier de logements collectifs qui ont mené la charge (+60 %) pour une somme de 3602 en février. La construction de maisons individuelles a grimpé de 46 %, mais avec seulement 382 nouvelles fondations pour ce type d’habitation, c’est presque dix fois moins que le total des logements collectifs.