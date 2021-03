Laval: il aurait agressé sexuellement plusieurs adolescents

La police de Laval est à la recherche de victimes potentielles d’un homme de 60 ans qui aurait agressé sexuellement des adolescents sur une période de quatre décennies.

Les crimes reprochés à Michel Ianiri auraient débuté durant les années 80, alors qu’il était gérant d’une arcade, située sur le boulevard Laurier, dans le quartier de Laval-des-Rapides.

«Certains témoins auraient rapporté que l’accusé aurait invité des jeunes d’âge mineur chez lui, afin de consommer de la drogue et de faire des attouchements sexuels. Les victimes étaient principalement des jeunes hommes», a indiqué la police de Laval dans un communiqué.

Les autorités avaient médiatisé l’arrestation de Ianiri en janvier dernier. À la suite de la médiatisation de l’affaire, trois nouvelles victimes présumées se sont manifestées.

En février, Michel Ianiri aurait «récidivé en utilisant le même stratagème».

Le sexagénaire a été arrêté et a comparu sous plusieurs chefs d’accusation, dont agression sexuelle, menace de mort et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

«Des éléments d’enquête portent à croire que d’autres personnes pourraient avoir été victimes de Michel Ianiri et les enquêteurs aimeraient entrer en contact avec elles», a fait savoir le corps policier lavallois.

Michel Ianiri demeurera détenu jusqu’à son retour devant le juge le 18 mars pour la suite des procédures.

Toute personne qui aurait été victime de cet individu est invitée à téléphoner au 450 662-INFO (4636) ou directement au 911.