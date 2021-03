Le maire de Verdun Jean-François Parenteau ne briguera pas de troisième mandat

Le maire de l’arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, a annoncé lundi matin qu’il ne se représentera pas aux élections municipales de novembre prochain.

«Le constat principal qui en ressort, c’est qu’après huit années d’implication totale, je porte maintenant une très grande fatigue. S’ensuit une perte d’énergie que je n’arrive pas à récupérer et qui me fragilise sur des aspects personnels. Il est important d’écouter les messages que notre corps nous envoie», a-t-il écrit dans un message publié sur sa page Facebook, lundi.

L’élu affirme que la pandémie a provoqué «un changement de comportement sur les réseaux sociaux», ajoutant qu’il a du mal à composer avec les «attaques personnelles et les commentaires gratuits».

«Même si je crois que la majorité des personnes font la part des choses, les attaques personnelles et les commentaires gratuits, de plus en plus présents, ont fini par m’atteindre. Cela a eu un impact sur le plaisir que j’ai toujours eu d’échanger avec vous.»

Le maire Parenteau s'était fait élire une première fois en 2013 comme maire de l'arrondissement de Verdun sous la bannière d’Équipe Denis Coderre. Après sa réélection en 2017, Valérie Plante l’avait nommé responsable des services aux citoyens, de l’approvisionnement et de l’environnement. Il avait alors quitté le parti de l'ex-maire Coderre pour siéger comme indépendant.

La mairesse de Montréal l’a d’ailleurs remercié sur les réseaux sociaux lundi pour son implication au cours des huit dernières années.

«Jean-François, je te remercie pour ton travail acharné dans l’arrondissement de Verdun. Sois assuré que nous serons présents pour porter le flambeau et continuer d’assurer le dynamisme et le rayonnement de Verdun dans les années à venir», a-t-elle écrit.

Rappelons qu’en octobre dernier, le magazine Time Out avait classé l’arrondissement de Verdun au 11e rang des quartiers les plus «cool» au monde.