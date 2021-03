Le revenu médian s'est accru en 2019 sur la Côte-Nord

C'est au Québec que la croissance des revenus médians a été la plus forte en 2019, montrent des données colligées par Statistique Canada.

• À lire aussi: Les résidences unifamiliales ont la cote en région

• À lire aussi: Les métiers les plus populaires au Québec

• À lire aussi: Est-du-Québec: des élus souhaitent le retour au jaune

Selon ces chiffres, le revenu total médian des particuliers au Québec a augmenté de 4,1 % en 2019, comparativement à 2,8 % au Canada.

Plusieurs villes de l'Est-du-Québec ont d'ailleurs fait bonne figure. C'est le cas de Sept-Îles et Matane qui ont connu les augmentations les plus marquées de la province avec respectivement 10,1 % et 5 % d'augmentation de leur revenu médian.

«Beaucoup de gens sont passés du chômage à des emplois bien rémunérés, donc ç'a eu des impacts très forts, très marqués, a expliqué le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier. On a probablement la même croissance que partout au Québec, mais la reprise du secteur des ressources naturelles vient ramener beaucoup de gens au travail.»

La Côte-Nord tire bien son épingle du jeu alors que Baie-Comeau se démarque aussi avec une augmentation de 4,6 %.

«Il y avait une pénurie de main-d'œuvre et, donc, ça met une pression sur les salaires, évidemment. Il y a aussi eu, en 2018-2019, quelques renouvellements de conventions collectives avec des augmentations qui ont pu influencer ces résultats-là», a exposé le président de la Chambre de commerce de Manicouagan, Antonio Hortas.

Par contre, plusieurs élus indiquent que le passé n'est pas toujours garant de l'avenir.

«On l'a toujours dit; ici, on vit des hauts et des bas, on est dans les extrêmes», a ajouté M. Porlier.

«Il faut prendre ça avec un grain de sel, mais voyons ça comme le début d'une annonce de développement économique pour la région qui a été freiné par la COVID», a souligné M. Hortas.

Bien que les revenus aient connu une hausse importante en 2019, il y a encore bien du chemin à faire puisque les revenus des Québécois demeurent bas quand on les compare à ceux des provinces similaires.

Hausse du revenu médian en 2019

1. Sept-Îles 10,1%

2. Matane 5%

3. Val-d'Or 5%

4. Saguenay 4,7%

5. Alma 4,7%

6. Baie-Comeau 4,6%

Source: Statistique Canada