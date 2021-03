Les spas à pied d’œuvre pour la réouverture

Les spas de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont amorcé lundi le redémarrage de leurs activités après cinq mois d’arrêt.

Le feu vert donné vendredi en fin d’après-midi a été une véritable surprise pour trois établissements de la région.

La direction du KiNipi spa de Trois-Rivières, qui s’attendait à rouvrir début avril et non à la mi-mars, était donc à pied d’œuvre ce lundi pour permettre une ouverture qui se fera finalement vendredi.

Et les défis étaient nombreux, selon la coordonnatrice au marketing, Joannie Lefebvre.

«Nous avons été très surpris. Il faut remettre en place un système de réservation et rappeler tous nos employés. Si on compare avec la massothérapie, les bains mobilisent beaucoup plus de ressources.»

L’impact de l’annonce sur la clientèle a été instantané, si bien que les lignes sonnent constamment depuis vendredi et que les plages horaires se remplissent déjà.

«On sent vraiment que la population avait hâte», a ajouté Mme Lefebvre.

Au spa de l’hôtel Montfort, à Nicolet, la remise en marche ne se fera qu’à Pâques, l’établissement attendant que le mercure grimpe au-dessus de zéro et que la neige fonde.

L’établissement avait choisi de vider les bassins avant l’hiver pour économiser sur les coûts d’énergie, une stratégie qui s’est révélée judicieuse d’après la directrice générale, Francine Bouffard.

«Ça nous a permis de sauver des milliers de dollars en coûts d’énergie. C’est un pari que nous avions pris et ce fut, finalement la bonne décision.»

En ce qui concerne l’hôtel Sacacomie, situé à Saint-Alexis des Monts, le spa sera opérationnel chaque fin de semaine, mais l’accès sera uniquement réservé aux clients de l’établissement dans un premier temps.

Les restrictions sanitaires ne permettraient pas encore d’ouvrir au public, a avancé le directeur général, Louis-Marc Nadeau.

«Si on veut être capable de garantir l’accès à notre clientèle, on doit la prioriser. Dès qu’il y aura un assouplissement, on va modifier notre consigne.»