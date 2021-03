Nouvelle convention collective chez VIA Rail

Environ 1700 employés syndiqués de VIA Rail dans l'entretien, le service à la clientèle et à bord et les ventes ont une nouvelle convention collective de deux ans.

Leur syndicat, Unifor, a souligné lundi qu’ils ont obtenu une augmentation de salaire de 2 %, une hausse des cotisations au régime de retraite, ainsi qu’une bonification des avantages sociaux.

Le président national d'Unifor Jerry Dias a déclaré par communiqué que cette ronde de négociation avec la direction de VIA Rail a été «longue et difficile».

«Alors que le service ferroviaire voyageur au pays a été soudainement mis à l'arrêt, le comité [de négociation] a tout de même réussi à négocier une convention collective qui améliore les conditions de travail de tous les membres», a-t-il précisé.