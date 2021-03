Rencontre avec Legault: Régis Labeaume «optimiste» pour le déblocage du tramway

«Optimiste», le maire de Québec a confirmé qu'il rencontrera le premier ministre mercredi afin de faire avancer le projet de tramway qui a connu un déblocage majeur au cours des derniers jours.

«Après 12 ans de travail, je suis très optimiste. Je suis, comme en affaires, prudent de nature. Tant que ce n'est pas écrit et signé, je suis toujours un peu circonspect. Après 12 ans de travail, j'espère vraiment qu'on va en finir. J'ai senti cette volonté-là de la part du gouvernement», a lancé le maire de Québec, Régis Labeaume, avant la séance du conseil municipal lundi.

Insistant sur le fait que la décision n'est pas encore prise, le maire a tout de même confirmé plusieurs informations qui avaient filtré à la suite de sa réunion avec le ministre des Transports, François Bonnardel, et la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève-Guilbault, vendredi.

Les instances administratives du gouvernement «travaillent sur le contenu du décret gouvernemental» tant attendu par la Ville pour aller en appel d'offres afin de dénicher le consortium qui construira le tramway, a indiqué le maire. Il est cependant peu probable que celui-ci soit lancé avant la fin du premier trimestre de 2021, dit-il.

Le Journal a aussi appris que le gouvernement du Québec va rapatrier sous son aile toute la planification de la desserte des banlieues Nord, laissant à la Ville de Québec le soin de planifier son tramway.

Le ministère des Transports compte développer sur les liens routiers une desserte qui s'apparente à une version Québec du Réseau métropolitain de voies réservées (RMVR) élaboré à Montréal. Le gouvernement assure que ce sera complémentaire au tramway et au troisième lien, qui doit aboutir sur l'autoroute Laurentienne.

Appelé à commenter cette information, le maire s'est montré intéressé. «Ça m’irait parfaitement. Notre travail, c’est le tramway.»

Pour ce qui est de coûts, le maire ne s'est pas avancé, mais a laissé entendre qu'«on arrive aux mêmes coûts».

Lors de la rencontre Labeaume-Bonnardel-Guilbault, les élus ont pu parvenir à une entente qualifiée de «déblocage positif». Le compromis permettrait de préserver la portion du tracé qui doit amener le tramway jusqu’à l’avenue Le Gendre.

En échange, la Ville accepte de redéfinir la vocation du quartier qui doit voir le jour autour du magasin IKEA en misant davantage sur l'innovation et l’attraction de travailleurs actifs. Régis Labeaume se défend d'avoir mis «de l'eau dans son vin» et se dit très ouvert à l'idée de la création d'une zone innovante dans le secteur Chaudière. «L’idée nous plaît. Ce serait un gain pour Québec. On est capable d’en faire un secteur exceptionnel.»

Dans l’est, le tramway rejoindrait le secteur D’Estimauville, en empruntant le chemin de la Canardière. Le tronçon qui devait emprunter la 1re Avenue à Limoilou pour monter jusqu’à Charlesbourg serait toutefois rayé de la carte. Régis Labeaume a indiqué que la Ville possède déjà un terrain au coin de D'Estimauville et Sainte-Anne pour concrétiser le projet. Le garage demeure à Le Gendre, dans la dernière mouture sur la table.

Quant au changement prévu avec la nouvelle antenne vers D'Estimauville, le maire a assuré au gouvernement qu'il n'y avait pas de problème légal, financier ou environnemental à l'horizon. On ira de l'avant avec l'appel d'offres pour la portion entre Le Gendre et le pôle Saint-Roch et on ajoutera ensuite un addenda pour inclure le segment vers D'Estimauville. Celui-ci circulera sur la 4e Rue, sur la 4e Avenue et sur le chemin de la Canardière. La réalisation de l'addenda pourrait nécessiter 18 à 24 mois de travail.

– Avec la collaboration de Marc-André Gagnon