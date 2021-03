Réouverture des spas et des piscines

Le mercure avait beau afficher près de -20 Celsius et que la température ressentie près de -30 lundi matin, plusieurs attendaient à ce point la réouverture des spas qu'ils ont bravé le froid.

De quoi donner le sourire à la directrice générale du Strom spa nordique de Sherbrooke, Geneviève Villemure-Marcotte. « On est très heureux de pouvoir ouvrir aujourd'hui. Très soulagé également de pouvoir le faire aujourd'hui.»

Soulagée parce qu'avec plusieurs autres établissements du Québec, le Strom Spa a dû convaincre le gouvernement qu'il pouvait rouvrir en toute sécurité. Ce n'est que la semaine dernière que Québec leur a donné son accord.

En zone orange, les spas ont pu rouvrir ce matin, mais en zone rouge, ils devront attendre jusqu'au 26 mars.

« On nous avait permis de rouvrir les soins esthétiques et la massothérapie et on nous avait confirmé il y a quelques semaines que l'expérience thermale n'ouvrirait qu'en zone jaune. On a fait beaucoup de pression auprès de Québec pour que ça change."

Le Strom Spa nordique doit toutefois réduire sa capacité d'accueil de moitié pour être en mesure de bien appliquer les mesures sanitaires.