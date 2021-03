Un ado de 14 ans arrêté après la mort d’une fillette

Un adolescent de 14 ans a été arrêté après la mort d’une fillette de six ans dans l’État de l’Indiana.

La disparition de la petite Grace Ross avait été signalée vendredi peu après 18h30 à New Carlisle.

Moins de deux heures plus tard, les policiers ont découvert sa dépouille dans un boisé de la région.

Un adolescent de 14 ans a été arrêté en lien avec cette affaire, rapporte The South Bend Tribune.

Aucun détail sur les circonstances de la mort, ni le lien du garçon avec la fillette n’ont été rendu publics par les autorités.

Touchées par le drame, plus de 200 personnes ont participé à une vigile en l’honneur de Grace dimanche soir.

«Tout le monde aimait Grace. Elle était si gentille avec tout le monde», a dit la mère de la fillette, Michelle Ross, lors du rassemblement.

«Elle pouvait rencontrer quelqu’un dans la rue et lui dire : "Allo, je m’appelle Grace et j’ai six ans".»

De même, la directrice de son école primaire a vanté la gentillesse de l’enfant.

«Il y a peu d’enfants dont je me souviens dès le premier jour de la rentrée. Mais Grace, je m’en suis rappelée dès le jour un», a expliqué Tara Bush.

«On pouvait distinguer son sourire, même sous son masque. Je peux vous dire qu’elle souriait tout le temps.»

Aucune accusation n’a été déposée dans ce dossier pour le moment.