Vaccination de masse : de longues files d’attente à -22 degrés Celcius

Des personnes de plus de 65 ans ont dû attendre de longues minutes alors que la température ressentie était de -22 degrés Celsius, à Montréal, mais aussi à Sherbrooke, pour recevoir leur vaccin ont constaté nos équipes sur le terrain.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: «Le risque actuellement est de ne pas se faire vacciner»

À la Place-Bourassa à Montréal-Nord, l’impatience commençait à se faire sérieusement ressentir en début d’après-midi. Bien que plusieurs personnes se sont présentées à l’heure à leur rendez-vous, vers 11h50, elles ont été laissées dehors, malgré le temps froid, certaines jusqu’à deux heures.

Place-Bourassa, Montréal-Nord, capture d'écran | TVA Nouvelles

Du lot, des gens âgés, dont certains en fauteuil roulant. Le vaccin offert à cet endroit est le Covidshield, celui d’AstraZeneca, mais fabriqué en Inde.

Le CIUSS du Nord-de-Montréal explique que l’augmentation du temps d’attente est directement attribuable au fait qu’il faille expliquer et rassurer les gens avant d’administrer le vaccin d’AstraZeneca.

Ainsi, le temps d’attente est augmenté de 150%, indique l’organisation à TVA Nouvelles.

Jusqu'à 2 heures d'attente pour recevoir cet après-midi à Mtl-Nord sur le boulevard Lacordaire le vaccin #AstraZenaca

Une longue attente attribuable au fait qu'on doit expliquer et rassurer les gens avant d'aministrer la dose, dit @CIUSSSnmtl @tvanouvelles pic.twitter.com/s9nwkPfm3B — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) March 15, 2021

À Sherbrooke, une longue file d’attente était également visible en matinée, mais aussi en après-midi au Centre de foires de Sherbrooke.

Même si l’endroit est extrêmement grand à l’extérieur, la population qui se présentait pour le vaccin devait tout de même attendre à l’extérieur par cette journée très froide.

Plusieurs personnes âgées rencontrées sur place considéraient qu’on aurait pu les faire patienter à l’intérieur tout en respectant la distanciation physique.

Centre de foires de Sherbrooke, capture d'écran | TVA Nouvelles

Une dame rencontrée sur les lieux s’est placée en file à la place de sa mère de 84 ans, pour lui éviter d’avoir froid, pendant que celle-ci restait au chaud dans la voiture.

«Elle avait un rendez-vous à 14h, ils nous demandent d’arriver 5 minutes avant. [...] Je trouve cela inhumain. Ça aurait beaucoup plus d’allure qu’ils soient assis à l’intérieur, l’édifice est chauffé, il y a de la place en masse pour mettre cette file d’attente là! C’est quand même des gens de 70 ans et plus là!», a expliqué une citoyenne.

Elle songeait à reprendre rendez-vous plus tard pour sa mère, lorsque l’achalandage sera moins important. «On grelotte», a-t-elle laissé tomber.

À cet endroit, la santé publique a assuré que malgré le retard, tout le monde qui avait rendez-vous recevra son vaccin.