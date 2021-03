Vaccination en pharmacie: prise de rendez-vous dès maintenant

Il est possible dès aujourd’hui pour les personnes de 65 ans et plus de prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans les pharmacies de l'île de Montréal.

L'objectif est de commencer l'opération dans la semaine du 22 mars dans 350 pharmacies montréalaises.

Les pharmacies du reste de la province devraient emboîter le pas au mois d'avril. Éventuellement, ce sont entre 1500 et 1600 établissements qui participeront à la campagne partout dans la province.

Le président de l'Association des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin, a précisé qu'une centaine de doses par pharmacie seront disponibles pour entreprendre la campagne.

Pour prendre rendez-vous, il faut se rendre sur le site https://portal3.clicsante.ca/ ou appeler au 1 877 644-4545.