«3, 2, 1 BBQ»: nouvelle compétition culinaire pour Bob le Chef

À vos grills! Bob le Chef allumera le poêle d’une nouvelle compétition culinaire sur la chaîne Zeste cet été.

Dans «3, 2, 1 BBQ», des fins connaisseurs de la cuisine sur le barbecue rivaliseront d’adresse et de bon goût dans un duel amical. Dans chaque épisode de 30 minutes, nos cuistots amateurs devront préparer des plats selon des contraintes imposées.

À travers deux épreuves, histoire de compliquer le défi, les participants recevront deux boîtes remplies d’ingrédients surprenants, de même qu’une boîte surprise pour pimenter le tout. Les joueurs devront composer avec ces éléments obligés dans la réalisation de leurs recettes.

Après les épreuves, un jury formé de Bob le Chef et d’une personnalité aimée du public goûteront les créations et remettront un montant d’argent au candidat qui aura cuisiné la meilleure assiette... et les récompenses en argent se bonifieront au fil des épreuves!

On peut dès maintenant s’inscrire pour participer à l’émission au 321bbq.ca.

«3, 2, 1 BBQ» est un concept original de Trio Orange et Québecor Contenu. Une saison de 10 épisodes est prévue à compter du lundi 14 juin, à 18h30, à Zeste.

Quant à Bob le Chef, alias Robert Penny, il sera aussi le nouvel animateur d’«Arrive en campagne», ce printemps, à TVA.