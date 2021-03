450 $ de l’heure pour déménager en juillet

L’Office de la protection du consommateur rappelle à ceux qui déménagent cette année de redoubler de vigilance, car la hausse des prix liée à la forte demande pourrait en inciter certains à s’improviser déménageurs.

« Si c’est possible de déménager à une autre date [que le 1er juillet], c’est hautement recommandable. Mais sinon, il faut être sur ses gardes et être prêt à peut-être débourser un peu plus [pour une compagnie fiable], ou à s’arranger autrement », indique le porte-parole de l’Office, Charles Tanguay.

Cette année encore, la période du déménagement viendra avec son lot de difficultés, liées entre autres à la pandémie.

Plusieurs s’y sont pris d’avance en réservant dès octobre et de nombreux déménageurs affichent déjà complet, rapportait dimanche TVA Nouvelles. Certaines entreprises reçoivent une vingtaine d’appels par jour de clients désemparés.

Contrat détaillé

« Ces temps-ci, [les prix] varient entre 90 et 100 $ de l’heure pour deux employés. Et au 1er juillet, pour trois hommes, des compagnies vont [demander] 250 $, et j’en entends jusqu’à 450 $ », a précisé le propriétaire de Déménagement Gilles Leclerc, Olivier Leclerc.

Ainsi, l’Office de la protection du consommateur rappelle qu’il faut rester prudent dans ses démarches, en exigeant un contrat écrit détaillé.

« Tout le monde qui a un camion se met à faire du déménagement, mais ça ne vient pas toujours avec des assurances, le respect du contrat, etc. Et il y aura peut-être des gens qui vont faire semblant d’être déménageurs pour encaisser des dépôts, sans jamais y aller », souligne M. Tanguay.

Il suggère de s’y prendre d’avance et de faire ses recherches sur la compagnie, en la googlant pour voir les commentaires d’autres clients. L’Office tient aussi un registre des commerçants, précise-t-il.

« Mais il n’y a pas de solution parfaite », conclut le porte-parole.

