Crise des opiacés: la famille du laboratoire Purdue paiera 4,3 G$

La famille Sackler, propriétaire du laboratoire pharmaceutique Purdue, a accepté de payer 4,28 milliards de dollars, soit plus que prévu initialement, pour solder les poursuites l'accusant d'avoir alimenté la crise des opiacés à l'origine d'une explosion des overdoses aux États-Unis.

Cette proposition fait partie du plan proposé lundi soir par l'entreprise, qui avait accepté de plaider coupable en octobre pour sa promotion agressive du médicament antidouleur aux opiacés OxyContin, pour sortir de la faillite.

Comme prévu par l'accord passé l'an dernier avec le ministère américain de la Justice, l'entreprise, dont le siège est dans le Connecticut, prévoit de se dissoudre pour créer une nouvelle société dont le but serait d'aider à régler la crise des opiacés, en versant de l'argent aux divers acteurs estimant avoir pâti de la crise et en développant des médicaments contre les overdoses et la dépendance.

Purdue propose de faire un premier versement de 500 millions de dollars en espèces dès sa sortie de faillite et d'y ajouter environ 1 milliard de dollars d'ici fin 2024 grâce aux revenus générés par la nouvelle entreprise.

Le laboratoire estime par ailleurs que les traitements qu'il prévoit de développer et distribuer à prix coûtant apporteraient une valeur de 4 milliards de dollars.

La famille Sackler verserait pour sa part 4,275 milliards de dollars en plus de l'amende de 225 millions déjà prévue, déboursés sur neuf ans.

Elle avait initialement proposé de payer 3 milliards de dollars.

La restructuration vaudrait au total 10 milliards de dollars.

Le plan de sortie de faillite présenté par Purdue prévoit par ailleurs de créer de nouvelles entités gérées par des trusts pour répondre aux demandes des divers acteurs impliqués: les États et autorités locales, les tribus amérindiennes, les soignants, les victimes.

Plusieurs procureurs d'Etats ayant poursuivi la famille Sackler ont déjà fait part de leur «déception» face à ce plan.

«Bien qu'il contienne des améliorations par rapport à la proposition que Purdue avait présentée et que nous avions rejetée en septembre 2019, elle n'est pas à la hauteur de ce que les familles et les survivants méritent», ont écrit plusieurs d'entre eux dans un communiqué commun.