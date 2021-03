Familiprix élimine les sacs de plastique à usage unique

Familiprix emboite le pas et annonce aujourd’hui l’abolition des sacs de plastique à usage unique de ses succursales.

Après les supermarchés, l’entreprise devient la première bannière de commerce de détail en pharmacie à mettre en place cette mesure environnementale.

«Nous sommes fiers de la collaboration exemplaire qui a permis la mise en œuvre de l’abolition graduelle des sacs au cours des derniers mois et très heureux d’annoncer aujourd’hui avoir éliminé les sacs de plastique de nos opérations au sein de nos plus de 400 succursales au Québec et au Nouveau-Brunswick », a affirmé Julie LaRichelière directrice marketing et leader du virage écoresponsable de la bannière.

L’entreprise invite tous ses clients à apporter leurs sacs réutilisables et a mis en place des alternatives écoresponsables pour les livraisons, dans le respect de l’environnement et des exigences de la santé publique.

La bannière met aussi à la disposition de ses consommateurs, à prix accessible, des sacs en tissus réutilisables.

Des sacs de papier demeurent offerts au laboratoire pour assurer un service professionnel et confidentiel lors de l’achat de médicaments. D’ailleurs, deux nouveaux formats de sacs de papier s’ajouteront sous peu à l’offre du laboratoire.

En 2019, Familiprix a mis fin à la vente de caisses d’eau qui a permis de retirer 10 millions de bouteilles d’eau des tablettes dans ses succursales. En 2020, Familiprix a reçu le prix Reconnaissance Impact social et environnemental du Conseil québécois du commerce de détail.

Avec l’initiative annoncée aujourd’hui, ce sont près de 7,5 millions de sacs en plastique à usage unique qui ne seront plus distribués annuellement par l’entreprise dont le siège social est à Québec.